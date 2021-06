Essity e Croce Rossa Italiana a supporto delle donne senza fissa dimora

Essity, azienda leader nei settori dell’igiene e della salute nota per i suoi brand Tena, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove, rinnova il suo impegno a favore del benessere degli individui attraverso l’avvio di una partnership di lungo periodo con la Croce Rossa Italiana.

Tra i primi progetti nati da questa nuova alleanza c’è Vulnerable Women Care che vede Essity al fianco della Cri per supportare la popolazione femminile in condizione di vulnerabilità attraverso un’importante donazione di prodotti per l’igiene destinati alle donne che vivono per strada o in condizioni di fragilità estrema.

In collaborazione con i comitati territoriali di Milano e di Roma della Croce Rossa Italiana, l’iniziativa prevede la donazione di oltre 60mila prodotti per l’igiene personale (tra assorbenti e salvaslip per l’igiene intima femminile, carta igienica, mascherine chirurgiche, salviette umidificate, fazzoletti di carta, etc.) per un totale di 10mila kit igienici.

L’iniziativa si sviluppa con azioni di carattere territoriale nell’area metropolitana di Milano e di Roma, entrambe segnate da forti contraddizioni economiche e sociali.

Il problema della povertà è fortemente esteso, ulteriormente inasprito dalla pandemia, e coinvolge persone che hanno improvvisamente perso il lavoro o che, pur lavorando, hanno un reddito precario e insufficiente e non possono permettersi di acquistare beni di prima necessità, quali assorbenti o carta igienica. In questa situazione si rende necessario attivare misure eccezionali in particolare per le donne che vivono in strada o che si trovano in situazioni di povertà assoluta.

“Siamo lieti di annunciare – ha dichiarato Massimo Minaudo, amministratore delegato di Essity Italia – questa nuova partnership con Croce Rossa Italiana. Oggi più che mai, in un contesto di pandemia che ancora non si arresta, è necessario che le aziende scendano in campo per far fronte a situazioni di crescente disagio sociale. Consapevoli delle nuove forme di povertà lasciate in eredità dal Covid, oggi vogliamo mettere a disposizione di chi ne ha più bisogno i nostri prodotti e le nostre risorse. D’altronde, assicurare l’igiene ad ogni individuo abbattendo le barriere al benessere, è parte integrante del brand purpose e della strategia di Essity”.

Secondo la Croce Rossa Italiana, solo nella città di Milano, a seconda dei periodi dell’anno, ci sono tra le 2500 e le 3100 persone senza dimora. Le donne sono circa il 10% e tra loro il 32% sono separate o divorziate, mentre il 15% sono vedove. Più della metà dei senzatetto presenti a Milano ha tra i 40 e i 59 anni con una percentuale di quasi il 20% tra i 19 e i 29 anni. Il 30 per cento dei senza dimora è di nazionalità italiana. L’85% non ha alcuna fonte di reddito. Su Roma si calcola siano circa 11000 le persone che vivono per strada. Le donne raggiungono il migliaio circa. Di queste 100-150 hanno passato l’inverno in strada, senza un’opportunità di accoglienza incorrendo in eventuali aggressioni o violenza

“Le donne che vivono in strada – dice la presidente della Croce Rossa Italiana, comitato di area metropolitana di Roma, Debora Diodati – in numero nettamente inferiore rispetto agli uomini, sono maggiormente esposte a pericoli di aggressioni e violenze. Ogni volta che le incontriamo, cerchiamo delle opportunità di accoglienza se la persona è disposta ad usufruirne. Le monitoriamo più attentamente nei nostri servizi e allertiamo la sala operativa sociale per segnalare la presenza della persona. In questi casi c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Contributi, come quello di Essity, di cui siamo profondamente grati, sono fondamentali per prenderci ancora più cura di queste persone, avvicinarle ai nostri servizi e cercare di affrancarle dalla strada”.

La collaborazione tra Essity Italia e Croce Rossa Italiana è iniziata nel 2020, anno di pandemia, con la partecipazione al progetto Tempo della Gentilezza al quale Essity ha preso parte con la donazione di oltre 72mila prodotti per l’igiene della persona destinati alle fasce deboli della popolazione maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. Inoltre, ad ottobre 2020, è stata organizzata un’asta di beneficienza, legata alla mostra d’arte Viva La Vulva, il cui ricavato è stato raddoppiato dall’azienda e destinato ai comitati di Milano e Roma per il progetto Vulnerable Women Care.

A partire dal 2021, Essity e Cri stanno inaugurando una partnership di lungo periodo con un percorso progettuale che investe tre aree di pubblico interesse: il progetto Vulnerable Woman Care, l’ambito Education rivolto ai giovani ed alle scuole, oltre a diverse attività di volontariato aziendale.