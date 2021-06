Obiettivo zero, premiate 12 aziende della provincia di Lucca

Sono 12 le cartiere e cartotecniche della provincia di Lucca premiate nel corso della 17esima edizione del premio Obiettivo zero.

Il progetto, nato alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi per promuovere la sicurezza negli ambienti di lavoro, è insignito della medaglia al merito dalla Presidenza della Repubblica. Un’edizione segnata dalla pandemia, che ha indotto la Fondazione a non effettuare la cerimonia di premiazione in presenza.

A ricevere il premio sono state: Cartiera della Basilica (Villa Basilica), Soffass Valfegana, Lucart Castelnuovo Garfagnana (cartiera e converting), Lucart Diecimo, Lucart Porcari, Cartiera di Pratolungo Pracando, Toscofibra Capannori, Cartindustria Eurocarta Porcari, Soffass Tassignano, Industrie Celtex Montecarlo e Cartiere Carrara Carraia.