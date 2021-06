Come aprire un’impresa di pulizie e sanificazioni a Lucca

Mentre la città si avvia lentamente alla ripresa delle normali attività turistiche, di svago e dedicate alla movida, in molti tra chi possiede bar, ristoranti, hotel e b&b o altre strutture ricettive sono alla ricerca di professionisti della sanificazione e igienizzazione con cui avviare una collaborazione di lungo termine.

Le normative anticontagio, infatti, non lasciano spazio ai dubbi: nonostante le riaperture e i numeri da zona bianca o gialla, le attività destinate al pubblico non possono abbassare la guardia e devono provvedere cioè, oltre a misure come il contingentamento degli ingressi, la registrazione dei clienti, il distanziamento dei tavoli per la consumazione e via di questo passo, anche alla corretta pulizia degli spazi di uso pubblico.

Aprire una ditta di sanificazioni che operi a Lucca e dintorni può rivelarsi, insomma, un ottimo investimento, specie per chi già operi o abbia un trascorso nel settore: la buona notizia è che il procedimento per farlo, descritto in questo articolo , non è complesso, né i requisiti particolarmente stringenti.

Aprire un’impresa di sanificazione COVID-19 a Lucca: tutti gli step

Per potersi occupare di igienizzazioni e sanificazioni COVID-19 basta aprire una ditta di disinfestazioni e derattizzazioni: fin dalla prima circolare in materia, di febbraio 2020, il Ministero della Salute ha previsto, infatti, che la prevenzione del contagio negli spazi pubblici o aperti al pubblico, come le attività commerciali appunto, fosse affidata a questi professionisti delle pulizie e dell’igiene. L’utilizzo di specifici prodotti (come l’azoto) e di particolari tecniche e metodi è stata reputata altrettanto essenziale nella prevenzione del contagio da nuovo coronavirus, tanto che alle imprese di disinfestazione e derattizzazione che vogliano occuparsi anche di sanificazioni COVID-19 è stato fatto obbligo di conseguire certificazioni di qualità come la ISO – 9001 e ISO – 14001 e di rispettare tutti gli standard di sicurezza previsti dalle stesse.

Chi stia pensando di aprire una ditta di sanificazione a Lucca, così, farebbe meglio a pianificare bene sia i tempi necessari a ottenere le necessarie certificazioni e soprattutto a formarsi o formare i propri collaboratori nell’ottica di offrire il miglior servizio possibile ai propri clienti e sia, soprattutto, che tipo di investimento ciò richiede.