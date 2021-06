A Lucca una masterclass di cucina con chef stellati

In un periodo in cui la scuola superiore rompe le righe in vista della ripresa di settembre, il mondo della formazione professionale mette in campo, grazie alle risorse della Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, nuove proposte dedicati ai giovani con meno di 18 anni che preferiscono un percorso più vocato al mondo del lavoro. A Lucca è in partenza il percorso Educhef, sostenuto da risorse di Garanzia Giovani, erogato da Formatica Scarl in partnership con Zefiro Cooperativa Sociale e il Cpia 1 di Lucca.

Il percorso, specializzato nel settore della ristorazione, si sviluppa su 2100 ore di cui 620 di aula, 650 di laboratorio, 800 di stage e 30 di accompagnamento. Molti gli sbocchi occupazionali che abbracciano tutto il settore dell’Horeca, passando dalle navi da crociera fino alle cucine degli alberghi. Tra le tante materie del curriculo ci sono anche 50 ore di inglese applicato alla ristorazione, 40 ore di tecniche di gestione di un magazzino e delle proprie scorte, oltre ai vari percorsi dedicati alle varie tipologie di pietanze, dai risotti al pesce.

Fiore all’occhiello dell’iniziativa è la presenza di alcune masterclasses in cui saranno ospiti degli chef stellati, i quali spiegheranno ai ragazzi alcuni dei loro segreti anche in un’ottica più ampia. Nel dettaglio si tratta di “Scrivere fotografare e comunicare il cibo” (18 ore), “Cucina stellata” (8 ore), “Osteria Contemporanea” (8 ore) e “Zafferano: uso e storia dell’ingrediente più caro al mondo” (8 ore). Il percorso, una volta completato, rilascia una qualifica di livello 3 Eqf di “Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti”.

La sede del corso è alla Zefiro in via Carlo del Prete 347/A e in via della Zecca 37 a Lucca. Per partecipare bisogna essere iscritti al programma Garanzia Giovani presso i Centri per l’Impiego e avere assolto l’obbligo di istruzione scolastica. Per informazioni e iscrizioni è possibile andare sul sito www.formatica.it/progetto-educhef/. Sono attivi anche il numero di telefono 050 580187 (interno 203) e la mail della referente di progetto Lidia Molinari (molinari@formatica.it). Le iscrizioni scadono martedì 6 luglio.