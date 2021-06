Imparare Laravel e Vue.js vuol dire molto oggi per un programmatore

Imparare Laravel e Vue.js è un plus per un programmatore che vuole crescere in un settore competitivo come il mercato IT

Oggi imparare Laravel e Vue.js per uno sviluppatore web che vuole crescere migliorando le proprie prospettive di carriera, può diventare un fattore rilevante.

Uno sviluppatore moderno non può più basarsi unicamente sulla conoscenza dei linguaggi di programmazione, oggi chi vuole realmente emergere in questo settore deve conoscere i framework più richiesti dal mercato. Un mercato, quello del mondo del lavoro in ambito IT sempre più sulla “cresta dell’onda”, con un’offerta che in quasi tutti i paesi del mondo ormai ha superato abbondantemente la domanda.

Il grande successo dei framework

Per chi non lo sapesse un framework è un insieme di cartelle e di codice che facilita enormemente lo sviluppo di un applicativo, proprio perché mette in condizione lo sviluppatore di approcciare diversamente all’architettura del software, partendo da un qualcosa di già pronto ma assolutamente malleabile e modificabile attraverso conoscenze più o meno avanzate.

Laravel è un framework di PHP per intenderci, mentre React è un framework di JavaScript; quasi tutti i linguaggi web “sfociano” in un framework oppure in una libreria, che a differenza di un framework è un supporto più leggero, in sostanza si tratta di piccole porzioni di codice che facilitano la programmazione di un applicativo.

Laravel e Vue.js

Laravel e Vue.js rappresentano un connubio di skills che un developer che vuole accedere oggi a posizioni lavorative più interessanti e meglio remunerate deve necessariamente possedere.

Laravel è qualcosa di più di un framework, con un ecosistema e una community immensa, ecco che Laravel rappresenta sul serio una mentalità, un modo di essere sviluppatore web.

Laravel è il framework MVC (Modern View Conroller) più utilizzato al mondo, ha scalzato da ormai qualche anno la leadership di Symfony e si appresta a diventare un’alternativa anche a framework che vanno ben oltre la discendenza dal PHP.

Vue.js è invece la libreria JavaScript del momento, come React è un po’ il framework di riferimento per quanto riguarda il mondo dei “frontendisti”, ecco che Vue.js ha saputo ritagliarsi un posto “nell’Olimpo della programmazione” superando per diffusione e per prestazioni librerie dal calibro di JQuery.

“Insieme, Laravel e Vue.js sono una gran bella cosa”, nel senso, uno sviluppatore web che conosce sia Laravel che Vue.js oggi può fare tanta strada.

Con Laravel si possono strutturare applicativi lato back end, mentre con Vue.js possono essere sbrigate alcune accortezze lato front end che rendono l’applicativo realizzato con Laravel alquanto più digeribile in termini di usability e user experience.

Mondo del lavoro: l’ambito IT in grande fermento

Oggi per un giovane che è alla ricerca di un lavoro riconosciuto e ben remunerato ecco che guardare al mondo della programmazione è d’obbligo. In Italia le piazze più importanti sono Milano, la Lombardia, il Veneto, Roma e un po’ ovunque, fondamentalmente dove esistono conclamati poli industriali.

Oggi la professione dello sviluppatore ha una serie di vantaggi che sono assolutamente da considerare:

un’offerta in continua espansione che coinvolge tutti i settori merceologici

la possibilità per un giovane di trovare un lavoro all’estero in paesi dove questa professione rappresenta un lavoro particolarmente qualificato (UK, Stati Uniti, Germania, Olanda, ecc)

la possibilità di lavorare un po’ da ovunque, quindi con contratti da remoto che realmente ricalcano la modalità dello smart working

Chi vuole affacciarsi al mondo della programmazione deve comunque tenere sempre bene a mente che le strade sono tante, i percorsi sono infiniti, ma che bisogna comunque sempre tenere sotto controllo una traccia precisa, una sorta di sentiero definito.

LaraMind ad esempio in Italia è una scuola di formazione interamente specializzata in Laravel, PHP, JavaScript e Vue.js

Imparare PHP e JavaScript, è il primo step verso l’apprendimento dei relativi framework e delle relative librerie, tools questi ultimi che possono far crescere un developer a livello avanzato. E’ comunque da tenere sempre presente che chi vuole intraprendere questa professione in modo serio e concreto, non può fermarsi mai, la formazione è infatti parte integrante di questo mestiere.