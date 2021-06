Fondazione Crl, Elena Giannini vice presidente del cda di Filiera Futura

La massarosese Elena Giannini, da pochi mesi membro dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata eletta nel consiglio d’amministrazione di Filiera Futura, con il ruolo di vice presidente.

Una nomina di grande prestigio proprio in virtù del ruolo che questa associazione – nata soltanto un anno fa su iniziativa di 14 fondazioni di origine bancaria e alla quale hanno aderito l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e Coldiretti Italia – svolge per promuovere l’innovazione e sostenere l’unicità e la competitività del settore agroalimentare, ambito d’eccellenza per tutto il territorio nazionale e leva strategica per la fase di ripresa post-crisi.

“L’obiettivo di fondo di Filiera Futura – afferma la dottoressa Giannini – è di implementare e sviluppare un approccio etico alla produzione e distribuzione nel settore agroalimentare, dagli investimenti alla qualità dei prodotti: un approccio che valorizza i bisogni e il benessere dei produttori, delle comunità locali e dei consumatori, considerando la sostenibilità economica, ambientale e sociale come volano di sviluppo. Tra i temi che l’associazione affronterà ci sono le sfide dell’Agroalimentare 4.0, lo sviluppo locale delle aree interne basato sulle filiere agroalimentari, la sostenibilità delle produzioni e l’attrazione di risorse dell’Unione Europea”.

Vice presidente di Coldiretti Lucca e membro del consiglio regionale della principale organizzazione degli imprenditori agricoli in ambito nazionale ed internazionale, Elena Giannini è amministratore unico di Oligea srl, azienda anche questa con sede a Massarosa, specializzata nella coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti per il benessere, la casa e la persona a base di oli essenziali estratti dall’eucalipto, coltivato dall’ azienda agricola biologica Versil Green da lei stessa fondata nel 1999 in Versilia tra il lago di Massaciuccoli ed il mare.

“Una filiera – spiega Elena Giannini – che sfrutta ogni caratteristica e potenzialità dell’eucalipto, dal campo del benessere e della salute a quello della cosmetica e dei prodotti per la casa fino al food and beverage con le caramelle e la birra. La forza delle piccole aziende agricole è questa: mettersi insieme, costruire un progetto di filiera, trasformare e commercializzare prodotti che puntano su qualità, distintività e territorialità”.