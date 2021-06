Gesam Reti, possibili disagi negli uffici al pubblico di San Concordio

Mercoledì (30 giugno) gli uffici Gesam reti spa in via Nottolini a San Concordio potrebbero rimanere chiusi al pubblico per l’intera giornata.

Le segreterie nazionali Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno infatti indetto uno sciopero contro l’applicazione dell’articolo 177 del codice degli appalti. Per il servizio di reperibilità del gas metano, gpl e pronto intervento è comunque possibile chiamare il numero 800596444.