Sono in tantissimi al giorno d’oggi a porsi una semplice domanda: quanto costa realizzare un sito internet? Sì, perché oggi come oggi la digitalizzazione ha pervaso fondamentalmente ogni settore della nostra vita, in particolar modo quello imprenditoriale. Difatti, è difficile che un brand, a prescindere dal valore commerciale, sia sprovvisto di un sito web di riferimento.

La crescita costante della domanda per quanto riguarda la realizzazione di siti web è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi tempi. Questo sia perché siamo andati incontro ad un processo di digitalizzazione costante e imperterrito, sia perché la pandemia ha influito in modo molto significativo su tutta l’economia mondiale. Gli e-commerce, i negozi online, nati nell’ultimo anno sono stati tantissimi.

Ma tornando al costo, su che cifre ci aggiriamo? Va da sé che sia essenziale comprendere dapprima la finalità ultima del sito che abbiamo intenzione di realizzare. Non tutti i siti web hanno lo stesso costo: ciò dipende dalle funzioni e dalle possibilità che questo comprende. Allo stesso modo, anche il design, lo stile grafico, può influire enormemente sul costo finale. A tal proposito potrai trovare delle informazioni utili e maggiormente dettagliate su Register.it, un sito che svela ogni segreto in merito.

Diverse tipologie di siti

Come anticipato, esistono diverse tipologie di siti web preventivabili. Per esempio, si potrebbe voler realizzare un sito vetrina, ovvero una sorta di biglietto da visita di un’azienda, di un brand o comunque di un professionista, il quale non è particolarmente ricco di contenuto e non va aggiornato costantemente. In tal caso, i costi sono abbastanza bassi rispetto alle altre alternative.

Se invece si ha intenzione di creare un sito web professionale, allora le cose cambiano. Questo sito web serve a presentare i servizi offerti e ottenere dei lead qualificati, nonché contatti di clienti interessati. In tal caso sarebbe opportuno, prima di cimentarsi nella realizzazione del sito, in una vera e propria analisi di mercato per comprendere effettivamente quali parole chiave e quali argomenti siano più ricercati in base al servizio offerto. Si dovrà studiare la concorrenza, per cercare di posizionare meglio il proprio sito nei motori di ricerca. Tutto ciò che concerne la realizzazione di un sito del genere deve seguire una logica ben precisa. Un sito web professionale è senza dubbio il punto di partenza per tutte le attività commerciali.

E poi arriviamo alla tipologia di sito web probabilmente più complessa da realizzare e quindi più costosa: gli e-commerce. Si tratta dei negozi online, ovvero siti web in cui poter mettere in vendita dei prodotti di qualsiasi tipo. Basti pensare al fatto che al giorno d’oggi esistono siti di questo tipo i quali propongono qualsiasi prodotto: dal food, passando per l’abbigliamento. Ciò che non tutti forse sanno è che la maggior parte dei siti e-commerce fallisce dopo poco tempo. Questo perché non viene fatta una progettazione adeguata a lungo termine: manca strategia, analisi e studio del budget. I costi, per questo tipo di sito, sono maggior perché ci sono molti più dati da inserire e molta più manutenzione da effettuare.