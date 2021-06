Come registrare un dominio online?

La prima cosa da fare per creare e pubblicare un sito internet sul web è la registrazione del dominio. In realtà ci sono vari tipi di domini e di estensioni, e lo stesso indirizzo di un sito web è composto da varie parti. Abbiamo infatti dominio di primo livello, dominio di secondo livello e dominio di terzo livello.

Il dominio di primo livello è rappresentato dalla parte finale, ad esempio “it” che indica che ci si trova su un sito italiano in lingua italiana.

è rappresentato dalla parte finale, ad esempio “it” che indica che ci si trova su un sito italiano in lingua italiana. Il dominio di secondo livello è rappresentato dalla parte centrale dell’indirizzo web, quello in cui di solito è indicato il nome dell’azienda, del brand, dell’e-commerce, ecc.

è rappresentato dalla parte centrale dell’indirizzo web, quello in cui di solito è indicato il nome dell’azienda, del brand, dell’e-commerce, ecc. Il dominio di terzo livello serve ad isolare alcune parti del sito stesso, aggiungendo all’indirizzo ad esempio “blog”, “chat” ecc.

Scegliere il giusto dominio per il sito web è fondamentale per la riuscita del proprio progetto. Un dominio con un nome troppo complesso, troppo lungo, difficile da pronunciare e da ricordare non porterà mai al successo il suo possessore, per il semplice fatto che gli utenti avranno difficoltà ad arrivare al sito stesso, e dunque sarà impossibile farsi conoscere, vendere i propri prodotti o qualsiasi altra cosa si voglia fare con il proprio sito web.

Quindi bisogna scegliere un nome adeguato, breve e semplice, e che allo stesso tempo abbia completa attinenza con quello di cui tratta il sito web stesso. In questo modo gli utenti troveranno il sito facilmente e sapranno già cosa aspettarsi da questo a partire dal nome del suo dominio. La cosa importante è verificare la disponibilità del nome che si è scelto per il proprio dominio, perché potrebbe essere già stato scelto da qualcun altro. A quel punto conviene cambiare il nome e fare in modo che non sia troppo simile ad altri già esistenti.

Cosa fare per registrare il dominio del proprio sito web?

Dopo aver scelto il nome del dominio del proprio sito web e averne verificato la disponibilità, sarà necessario scegliere l’estensione, o per meglio dire il TLD cioè il Top Level Domain . Bisogna quindi decidere se sarà “it”, quindi si cataloga il sito come italiano e in lingua italiana, o “eu” per quelli europei, oppure si scelgono estensioni che indicano il genere del sito, ad esempio “org” se si tratta di una organizzazione, “info” se si tratta di un sito informativo, “biz” se si tratta di business ecc.

Il più utilizzato in assoluto per la registrazione dominio è sicuramente “com”, ma proprio per questo è molto difficile trovarlo libero e disponibile. Una volta che si è fatta anche questa scelta, bisogna registrare il sito il prima possibile e intestarlo a proprio nome.

Anche se si sceglie di affidare la registrazione a un’agenzia o a un freelance, questo registrerà il sito a nome del proprietario inserendo il suo indirizzo e-mail come admin-c. È a questo indirizzo che le autorità che si occupano di gestire i domini faranno capo per inviare eventuali comunicazioni.

Dopo aver registrato il proprio dominio, si può passare ad acquistare il piano hosting , vale a dire il server di connessione ad internet in cui sarà pubblicato il sito materialmente. Ci sono diverse tipologie di hosting, di livelli differenti, a seconda di quelle che sono le esigenze del sito stesso e del progetto. Tenendo conto di tutto ciò si potrà scegliere in questo modo un hosting condiviso, un hosting VPN o un hosting dedicato.

Dopo aver fatto ciò basterà creare, nel pratico, il proprio sito con applicazioni come ad esempio WordPress, dopodiché il sito sarà pronto ed operativo.