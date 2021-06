Come rendere la casa a misura di anziani: consigli

La casa è un luogo in cui ognuno di noi dovrebbe sentirsi al sicuro, protetto e in grado di compiere qualsiasi azione ed è per questo motivo che la progettazione di un appartamento deve avvenire secondo la tipologia di persone che andrà ad abitarlo. In particolar modo, per quanto riguarda le persone anziane, è indispensabile dotare la casa degli elementi necessari per vivere il quotidiano in completa autonomia e serenità.

Casa e anziani

Con il passare degli anni, i problemi di salute che una persona sviluppa riguardano soprattutto la mobilità ed è questa la ragione alla base della realizzazione di case a misura di anziani.

Sia per la famiglia, sia per la persona stessa è importante preservare la propria autonomia e questa deve avvenire in sicurezza, eliminando eventuali barriere architettoniche (come gradini e porte troppo strette) che possano impedire la circolazione all’interno della casa in totale sicurezza.

La realizzazione di spazi conformi fa sì che la casa sia completamente fruibile anche da persone con ridotte capacità motorie, senza tralasciare l’arredamento che deve essere pensato in maniera tale da risultare utilizzabile e raggiungibile senza alcuno sforzo.

L’appartamento ideale dovrebbe svilupparsi su un unico livello per una metratura non superiore ai 70 metri quadri di superficie, in cui poter realizzare una cucina-soggiorno, due camere da letto (una per i residenti e una per gli ospiti), una lavanderia e un bagno. La dimensione è un fattore importante, in quanto più una casa è grande minore sarà il controllo che l’anziano può avere della stessa, generando in lui anche eventuali insicurezze e paure.

Con l’avanzare degli anni diventiamo tutti più timorosi e non siamo nemmeno in grado di svolgere le faccende domestiche come un tempo, quindi, per preservare la propria autonomia, vivere in uno spazio ridotto può essere di conforto per una persona sola.

Purtroppo, però, non tutti abbiamo a disposizione appartamenti disposti su un unico piano, quindi, nel caso in cui la casa fosse disposta su più livelli, la soluzione ideale potrebbe essere quella della installazione di un mini ascensore.

La soluzione: installare un mini ascensore domestico

Le scale sono un problema per tutti, non solo per gli anziani, pertanto l’installazione di un mini ascensore non deve essere pensato unicamente per coloro che incontrano difficoltà motorie, ma è di grande importanza anche per chi è stanco di percorrere tante volte le scale di casa.

I mini ascensori permettono di poter vivere la casa in maniera più comoda a tutti coloro che la abitano. Ad esempio la società Stiltz realizza mini ascensori domestici eleganti e discreti, la cui installazione non comporta alcun intervento strutturale dell’immobile presso il quale viene collocato.

Infatti, è progettato con binari sottili autoportanti che consentono lo spostamento tra un piano e l’altro in totale silenzio, in quanto sono privi del rumoroso impianto idraulico presente nei classici ascensori.

Il modello più piccolo prodotto dalla Stiltz è quello che prevede una portata massima di due persone, il cui ingombro è di soli 0,55 metri quadrati. Infine, il design è minimalista e non deturpa l’ambiente circostante, si adatta alla perfezione a qualunque tipo di arredamento ed è semplice da utilizzare.