Tra innovazione e sostenibilità, in San Francesco la conversazione globale sul tissue

Giovedì (1 luglio) dalle 15,30 alle 17,30 nella chiesa di San Francesco si terrà una conversazione globale sul tissue.

L’evento, dal titolo The key drivers of post-covid mass consumption, between innovation and environmental sustainability, sarà moderato da Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24, noto e accreditato giornalista economico del Sole24ore e ospiterà, in qualità di keynote speaker, Joseph Stiglitz, economista e saggista statunitense premio nobel per l’economia nel 2001, Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell’informazione all’università di Oxford e Blake Moret, Ceo di Rockwell Automation.

Le conversazioni saranno precedute da un’overview sul potenziale del tissue in relazione alle macro tendenze legate all’igiene e ai nuovi scenari economico-sociali condotta dall’istituto di ricerche Euromonitor. L’evento rappresenterà l’occasione per ascoltare alcune delle voci più autorevoli del panorama del mondo dell’economia e dell’industry con l’obiettivo di dare risposte alle numerose domande sul futuro dei consumi di massa post-covid in termini di sostenibilità ambientale, innovazione, etica, economia e nuovi modelli di sviluppo del settore del tissue.

L’evento visibile in streaming dal 15 luglio gratuitamente per coloro che si registreranno all’indirizzo tissueconvergence.com sulla piattaforma digitale Convergence promossa da iT’s Tissue, brand espressione della rete d’imprese punto di riferimento della stessa industry. sarà il primo di una serie di contenuti promossi sulla piattaforma, che si pone l’obiettivo di diventare un luogo d’incontro e confronto per tutta la filiera del tissue: aziende, clienti ed esperti del settore.

La Rete Tissue Italy è stata fondata nel 2012 da 12 aziende italiane, tutte leader nel settore, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’eccellenza tecnologica made in Italy dell’industria del tissue e organizzare un evento internazionale unico nel suo genere: iT’sTissue. Di queste fanno parte Acelli paper, Elettric80. Koerber, Futura, Gambini, Omet, Pcmc, Pulsar Engiinering, Recard, Tmc e Toscotec.