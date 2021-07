Imt sceglie il nuovo direttore: sarà il 67enne professore di informatica Rocco De Nicola

Rocco De Nicola, classe 1954, professore ordinario di informatica alla Scuola Imt, è il candidato unico alla nuova direzione della scuola. Le elezioni, che ci daranno il nome del successore al direttore uscente Pietro Pietrini, si terranno a partire dal 13 luglio, e il nuovo direttore eletto, a quel punto, si avvierà verso i primi tre anni del mandato.

Laurea in scienze dell’informazione a Pisa, dottorato in informatica all’università di Edimburgo, quasi dieci anni di ricerca allo Iei del Cnr, De Nicola, che “ha visto nascere la scuola” – come si legge nel programma – e prima di arrivare a Lucca nel 2011 è stato professore ordinario all’università degli studi di Firenze e ancor prima alla Sapienza di Roma, oltre a insegnare è anche direttore del C3T, Centro di competenza in cybersecurity toscano e vicedirettore del Laboratorio di Cybersecurity del Cini, Consorzio interuniversitario nazionale per l’unformatica che vede coinvolte quasi cinquanta università pubbliche italiane.

Una realtà che cresce: la Scuola Imt verso il futuro è il titolo chiaro e prospettico di un programma in undici punti che esprime continuità con la storia della scuola fin qui: “Nei suoi primi 15 anni di vita la Scuola ha raggiunto grande visibilità internazionale, comprovati riconoscimenti dell’eccellenza della ricerca e dell’insegnamento, come dimostrato dalle valutazioni ministeriali (Vqr), dai numerosi progetti ottenuti a livello europeo, nazionale e regionale, e dal placement degli allievi e dei ricercatori della scuola. I numerosi successi sono il frutto non solo della qualità dei singoli e delle unità di ricerca, ma anche della visione scientifica interdisciplinare della scuola. Dobbiamo continuare su questa strada”, vi si legge.

Multidisciplinarietà, dunque, ancora come forza peculiare e distintiva della Scuola e linfa delle varie aree di ricerca attraverso cui continuare a contribuire all’avanzamento del paese in termini sia di ricerca scientifica metodologica e applicata sia di formazione di accademici e professionistipronti per fronteggiare la complessità dei nuovi contesti di oggi e di domani. Come? Seguendo due direttrici principali già radicate nella vocazione della Scuola: metodi e strumenti qualitativi e quantitativi per l’analisi, la misurazione, e la previsione dell’evoluzione di sistemi socio-tecnologici, economici e culturali complessie loro ottimizzazione. Analisi, gestione e innovazione per l’economia, le istituzioni, i sistemi produttivi, i comportamenti sociali, il patrimonio e i fenomeni culturali, anche in relazione alle trasformazioni digitali, della globalizzazione e ai mutamenti sociali, economici e culturali.

Un programma di sfide ambiziose ma assolutamente alla portata della scuola che, per vincerle, deve crescere ancora di più nel panorama internazionale facendo rete tra ricercatori e dottori di ricerca che, dal mondo – attraverso meccanismi di reclutamento con scouting internazionale esclusivamente basato sul merito – sono passati a Lucca. Curando nel contenuto, naturalmente, il rapporto già in essere con le altre Scuole a ordinamento speciale e quello – da potenziare – con altre realtà accademiche italiane per lo sviluppo di lauree magistrali e master di secono livello, così come dottorati congiunti a livello nazionale e internazionale, fondamentali per il trasferimento della conoscenza.

Internazionalità, certo, ma a partire da Lucca che non deve essere solo il luogo entro cui si colloca il Campus della Scuola – il cui modello virtuoso necessita, in termini di dimensioni, di espandersi oltre i confini di San Francesco nella prospettiva di un campus diffuso nella città – ma, idealmente e non, può diventare un modello all’interno del quale sperimentare i risultati delle ricerche attraverso collaborazioni innovative sia con soggetti istituzionali, sia con altri coinvolti nella produzione di beni e servizi. Sviluppo sostenibile del territorio, innovazione e digitalizzazione; coesione sociale e formazione; servizi al cittadino, patrimonio culturale e sua valorizzazione, attività ed eventi di ordine culturale, sociale e divulgativo, sono alcune delle tematiche di interesse della Scuola che possono avere una ricaduta sulla competitività del territorio.

“La comunità della scuola, con le sue caratteristiche di internazionalità e vivacità, è una comunità che di anno in anno, attraverso i nuovi studenti, ricercatori e docenti, diviene comunità lucchese e porta questa appartenenza nel mondo. Egualmente è auspicabile che Lucca percepisca sempre più chiaramente la suola come un proprio valore, in termini di visibilità nel mondo, come superficie porosa di scambio bidirezionale fra il mondo e la città e come luogo nel quale si sperimentano idee, innovazioni e soluzioni di frontiera su temi cruciali delle società contemporanee”.

Da didattica, ricerca e offerta formativa – con la possibilità dell’avvio di nuovi corsi di dottorato – passando per gestione delle risorse, organizzazione e modello di reclutamento, fino ad arrivare all’amministrazione e al personale di una scuola che è una, corpo docente, ricercatori e personale amministrativo, i punti toccati sono tanti, per tanto che è stato fatto fin qui. “Ora mi pare sia giunto il tempo di far leva, tutti insieme, sul molto che abbiamo costruito e di svilupparlo ulteriormente. Ogni membro della comunità di Imt, in qualunque ruolo, deve non solo sentirsi ‘a casa’ nella scuola, ma sentirsi chiamato a farla crescere: facendo crescere la Scuola, cresciamo tutti”.

Per leggere il programma completo https://www.imtlucca.it/it/the-imt-school/job-opportunities/academic-positions/direttore.