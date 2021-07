Rimborso bollette: mini guida su tutto quello che c’è da sapere

Sovrafatturazione e rimborso bollette

Gli errori di fatturazione sugli importi delle bollette di luce e gas sono più comuni di quanto possa sembrare in apparenza. Quando si è certi di essere vittima di alcuni errori è possibile segnalarli al proprio fornitore di energia e ottenere così un rimborso sulle bollette.

In questa guida andiamo a vedere a cosa sono dovuti gli errori di fatturazione e le procedure da attivare per ottenere i rimborsi.

Rimborso bollette: le cause della sovrafatturazione

Ogni tanto succede di controllare la propria bolletta della luce e del gas e di trovare importi da pagare eccessivi che, secondo noi, non corrispondono alla quantità di energia consumata.

Vediamo quali sono le principali cause degli errori di fatturazione.

La prima e più diffusa causa che porta a una sovrafatturazione è l’attivazione di servizi che non sono stati esplicitamente richiesti dall’utente finale. In questi casi per verificare che effettivamente non siano stati addebitati servizi che non abbiamo richiesto è bene leggere con attenzione tutte le varie voci indicate sulla bolletta che abbiamo ricevuto.

La seconda causa di sovrafatturazione sono i conguagli, ovvero quegli importi che vengono stabiliti facendo un confronto tra il quantitativo di gas per cui un utente ha già pagato e il quantitativo che invece ha consumato realmente.

La terza causa di sovrafatturazione consiste nell’invio di bollette già pagate, in questo caso si parla di doppia fatturazione.

Vediamo come risolvere questi problemi e ottenere il rimborso delle bollette.

Rimborso bollette per attivazione di servizi non richiesti

Se abbiamo appurato che la sovrafatturazione delle nostre bollette è dovuta all’attivazione di servizi che non abbiamo richiesto esplicitamente, dobbiamo segnalare il fatto al nostro fornitore.

Per farlo abbiamo due strade:

contattare il servizio clienti tramite il call center;

tramite il call center; inviare alla compagnia una lettera di reclamo entro la data della scadenza della bolletta contenente la fotocopia della propria carta d’identità e la fattura cointestata. Nella lettera bisogna specificare che si richiede l’immediata disattivazione del servizio;

Se la compagnia non risponde al reclamo entro 45 giorni si ha diritto a un indennizzo economico di 2,50 euro al giorno fino ad un massimo di 300 euro.

Rimborso bollette per conguagli

La procedura per ottenere un rimborso sulle bollette a seguito di un conguaglio sbagliato è la seguente:

Bisogna inviare una raccomandata di reclamo al fornitore contenente: nome e cognome dell’intestatario delle bollette, il codice POD se è una bolletta della luce o il codice PDR se è una bolletta relativa alla fornitura di luce e gas; il codice cliente, il numero della bolletta e, se fosse possibile una copia della bolletta di conguaglio.

al fornitore contenente: nome e cognome dell’intestatario delle bollette, il codice POD se è una bolletta della luce o il codice PDR se è una bolletta relativa alla fornitura di luce e gas; il codice cliente, il numero della bolletta e, se fosse possibile una copia della bolletta di conguaglio. Se non si riceve una risposta soddisfacente è possibile attivare la procedura di conciliazione per il tramite di un’associazione di consumatori o lo sportello dedicato dell’Autorità per l’Energia e il Gas.

Rimborso bollette per doppia fatturazione

Si è vittima di doppia fatturazione quando si ricevono due bollette relative alla stessa utenza, circostanza che può accadere nei mesi successivi al cambio di fornitore. In questo caso bisogna seguire i passaggi seguenti:

Non pagare la bolletta emessa dal vecchio fornitore . Se le bollette vengono domiciliate in banca è bene contattare la propria banca e di conseguenza chiedere il blocco del pagamento, spiegando in dettaglio la situazione.

. Se le bollette vengono domiciliate in banca è bene contattare la propria banca e di conseguenza chiedere il blocco del pagamento, spiegando in dettaglio la situazione. Contattare il vecchio fornitore attraverso il servizio clienti dedicato spiegando la vostra situazione all’operatore. In questo momento è bene avere con sé una vecchia bolletta per fornire tutte le informazioni necessarie all’operatore (codice cliente, dati di fatturazione e quelli relativi all’utenza)

A questo punto è possibile inviare una richiesta di rettifica all’ufficio reclami tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il testo della raccomandata deve contenere i seguenti dati:

Nome, cognome, data e luogo di nascita;

Indirizzo di fatturazione;

Codice fiscale o partita IVA;

Numero della bolletta contestata e periodo di fatturazione;

Una descrizione dettagliata della situazione con le finalità della segnalazione e le specifiche della somma di cui si chiede il rimborso.