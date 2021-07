Una pizza digeribile realizzata con farine italiane selezionate e con una minima quantità di lievito. È questa la sfida raccolta da Cristian Francesconi, Lorenzo Cosentino e Corrado Pacini e sfornata nell’apertura del nuovo locale iNpasti – la pizza digeribile, in via delle tagliate 120 a San Marco. Nomi noti della ristorazione lucchese: Cristian è ristoratore da più di vent’anni e negli ultimi tempi si è specializzato negli impasti e nei lievitati.

“L’idea di creare una pizza digeribile è per noi una priorità, ci siamo riusciti con pochissimo lievito e farine selezionate”, dice Cristian. Sono quattro gli impasti che si possono trovare a iNpasti, con farina di grani italiani cento per cento bio, al carbone vegetale, ai semi di girasole e Khorasan tipico grano italiano gluten free.

“Come dice il nome del locale, iNpasti, la nostra filosofia è variare , e far assaggiare ai clienti nuovi tipi di impasti – aggiunge Cristian –. Per questo una volta al mese ruoteremo i tipi di impasti modificando la nostra selezione”. Un primo assaggio delle selezioni di impasti del locale si è tenuto oggi (3 luglio) dalle 10 alle 15 in un incontro amichevole per una degustazione in compagnia delle proposte del locale, non una vera e propria inaugurazione, quella è prevista per settembre, quando mascherine e distanziamento speriamo possano essere solo un ricordo. Sui tavoli del locale un’ampia selezione di focacce, dalla classica a quella al carbone vegetale, pizza realizzata con grani bio cento per cento italiani, cecina e prosecco.

“L’alta digeribilità è il fiore all’occhiello dei nostri impasti – spiega Cristian Francesconi, uno dei titolari del locale –, siamo riusciti ad ottenerlo utilizzando pochissimo lievito e una selezione di farine forti italiane. Ci tengo molto che il locale utilizzi prodotti e ingredienti cento per cento italiani, cerchiamo di sostenere il nostro paese e il nostro territorio”.

Inpasti offre anche un’ampia selezione di birre artigianali del Birrificio lucchese e vino rigorosamente toscano. Dalle 17 di oggi (3 luglio) chiunque abbia voglia di una pizza bio, digeribile in un locale luminoso e green, potrà provare iNpasti, in via delle tagliate 120 a san Marco.