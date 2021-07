Ex Cassa di Risparmio di Modena, Unicredit intitola una sala a Calandra Buonaura

UniCredit ha voluto rendere un omaggio al professor Vincenzo Calandra Buonaura, ex vice presidente del Gruppo, scomparso lo scorso dicembre, intitolando al suo nome la prestigiosa Sala del Consiglio dell’ex Cassa di Risparmio di Modena, ora sede di UniCredit, in via Selmi n. 19.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta venerdì (2 luglio) alla presenza, tra gli altri, dei familiari del professor Vincenzo Calandra Buonaura; del presidente UniCredit, Pier Carlo Padoan; e dei rappresentanti del Gruppo tra cui Remo Taricani, Responsabile Retail Italy; del sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli; di Giusella Finocchiaro, Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; del Presidente della Fondazione Modena, Paolo Cavicchioli; del Magnifico Rettore dell’Ateneo modenese, Carlo Adolfo Porro; e del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini.

Un sentito ricordo personale e professionale del professor Calandra nelle parole del Professore Cesare Bisoni, ex presidente del Gruppo bancario: “Per me è stato un vero amico e non mi è facile trovare le parole giuste per parlare della sua scomparsa, che ha provocato un grande dolore ai tanti che l’hanno conosciuto e un profondo rimpianto nella comunità finanziaria italiana. Vincenzo era un giurista acuto e appassionato e ha anche vissuto da protagonista, come banchiere, la stagione della grande trasformazione del sistema bancario italiano avviata nel 1991. Ha sempre saputo coniugare la sua elevatissima statura professionale con un approccio equilibrato in ogni circostanza, grande capacità di dialogo e mediazione; e un forte spirito di servizio”.

“Attraverso questa iniziativa – ha sottolineato il Presidente di UniCredit, Pier Carlo Padoan – abbiamo voluto, riconoscere ed esprimere la nostra gratitudine nei confronti di Vincenzo Calandra Buonaura. Non solo per l’encomiabile lavoro che ha svolto in UniCredit, ma anche e soprattutto per il suo modo di incarnare i valori di lealtà, vicinanza e fattiva attenzione al territorio che sono alla base del nostro impegno quotidiano, del nostro modo di fare banca. Abbiamo voluto intitolare al suo nome questa sala per rendere omaggio alla sua dedizione e sottolineare l’importanza che riconosciamo alle nostre persone; e per ribadire la nostra determinazione a proseguire lungo le direttrici che, nel corso della sua vita, Calandra ha seguito e contribuito a tracciare, nel segno della presenza attiva e dell’azione volta al benessere della comunità, dando il proprio concreto apporto nel rendere UniCredit un’istituzione di riferimento per il territorio”.

La Sala del Consiglio è la stessa in cui fu firmato, 30 anni fa, nel luglio del 1991, alla presenza dello stesso Professor Calandra Buonaura, l’atto di fusione fra la Cassa di Risparmio di Modena e la Banca del Monte di Bologna e Ravenna; ed è stata sede di tante importanti riunioni che nel tempo hanno contribuito anche a costruire la storia di successo del Gruppo UniCredit. Interessata da un sostanziale intervento di ristrutturazione appena concluso da parte della banca, oggi la nuova Sala intitolata a Vincenzo Calandra Buonaura si presenta alla città di Modena per onorare e perpetrare la memoria di un illustre emiliano.