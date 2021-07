Confagricoltura Lucca: “Danni degli animali, bene l’ok alla risoluzione in Senato”

Confagricoltura Lucca plaude alla risoluzione, approvata recentemente in commissione agricoltura al Senato, che impegna il governo a risolvere definitivamente il dramma dei danni da fauna selvatica.

“Era indispensabile – a parere della Confagricoltura – un adeguamento delle politiche per una maggior tutela dell’attività agricola e dell’ecosistema. La Confagricoltura esorta poi il governo a programmare piani faunistici puntuali che consentano un equilibrio tra attività agricole, biodiversità, salute e sicurezza pubblica, in linea con quanto previsto dalla Ue, per una prevenzione più efficace. Chiede inoltre omogeneità a livello nazionale, semplificazione nelle procedure di quantificazione dei danni diretti e indiretti e maggiori risorse per il risarcimento degli agricoltori colpiti dal fenomeno”.