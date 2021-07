Come vendere o comprare Bitcoin in maniera anonima

Uno dei più grandi malintesi su Bitcoin è che sia anonimo. Tale illusione esiste a causa di alcuni esempi di criminali che riscattano dati in cambio di Bitcoin. La verità è che la blockchain di Bitcoin è un database pubblico e trasparente. Tutte le transazioni sono archiviate e registrate sulla blockchain. Inoltre, molti scambi di criptovalute non sono nemmeno privati. Hanno il sistema know-your-customer (KYC) e altri requisiti di prova per la verifica dell’identità. Anche se Bitcoin non è anonimo, ci sono comunque modi per scambiarlo in modo anonimo senza dover andare ad uno scambio di criptovalute che richieda una verifica di identità.

Perché l’anonimato è importante?

Ogni individuo merita un ragionevole grado di privacy; tuttavia, questo argomento è spesso contestato dalla domanda “Se non stai facendo nulla di sbagliato, cosa hai da nascondere?” Secondo questa logica, nessuno dovrebbe chiudere la porta o avere muri nelle proprie case. Inoltre, la polizia dovrebbe poter fare irruzione nella casa di qualcuno in qualsiasi momento della giornata e condurre una perquisizione. La tutela contro perquisizioni e sequestri irragionevoli non è necessaria in una nazione in cui la privacy non sia un problema.

Il bisogno di privacy si estende anche al commercio e agli investimenti. Le transazioni di ogni individuo dovrebbero davvero essere registrate? Si potrebbe anche dire che se qualcuno non acquista nulla di illegale… non c’è nulla di cui preoccuparsi! Ma, in un tale stato di cose, è logico pensare che dovrebbe essere potenzialmente giustificata ogni transazione. Poiché… si vuole rendere pubblica ogni transazione se non per esaminare, mettere in discussione e cambiare le abitudini di spesa e i modelli di investimento

Ci sono anche ragioni pratiche per mantenere l’anonimato online. Le informazioni sensibili sui clienti raccolte dagli scambi di criptovalute e dalle compagnie (numeri di previdenza sociale e di carta di credito), possono perdersi negli spazi di Internet in attesa che qualcuno le utilizzi per scopi nefasti. Il 2020 ha visto gli hacker rubare la maggior parte dei fondi degli utenti sullo scambio di criptovalute italiano Altsbit e gli utenti IOTA hanno perso milioni quando i loro portafogli sono stati violati. Evitare questi scambi di criptovalute e utilizzare quelli che non hanno requisiti KYC è il modo migliore per proteggere la tua identità da furti da parte dei ladri online.

Dove è possibile acquistare Bitcoin mantenendo l’anonimato?

È possibile proteggere la propria privacy usando lo scambio di criptovalute anonimo Godex.io. Godex non ha requisiti per la verifica dell’identità. Gli utenti non devono nemmeno creare un account. Tutto quello che devono fare è fornire l’indirizzo del loro portafoglio e selezionare una coppia da scambiare. La transazione sarà completata nel giro di cinque-trenta minuti. Poiché non ci sono portafogli o account, non c’è nulla da violare. Gli utenti di Godex possono conservare i soldi nei propri portafogli e implementare i protocolli e le funzionalità di sicurezza: non devono fare affidamento su un’altra piattaforma che lo faccia per loro.

Godex ha ancora una nutrita serie di altri vantaggi. Il vantaggio più interessante consiste nel fatto che i tassi di scambio vengono bloccati nel momento in cui un utente avvia l’operazione di exchange. Non ci si deve, cioè, preoccupare di cambiamenti del tasso durante l’operazione di scambio di criptovalute. Inoltre, Godex ha 201 coin che possono essere acquistati e non ci sono limiti all’importo massimo operabile nello scambio.

Come usare Godex

Puoi effettuare uno scambio subito dopo aver letto questo articolo, poiché non devi creare un account o verificare la tua identità! Segui questi semplici passaggi e scopri di persona quanto sia facile e veloce il processo:

Trova il modulo di scambio di criptovalute nella parte superiore della pagina principale. Seleziona la coppia criptovalutaria di cui hai bisogno. Seleziona la quantità che vuoi acquistare o vendere. Clicca su “Scambia”. Fornisci l’indirizzo del mittente e quello del destinatario. Controlla le informazioni operative e clicca su “Scambia”.

Una volta fornito l’indirizzo, lo scambio di criptovalute può essere completato. In un arco di tempo che va dai cinque ai trenta minuti l’utente riceverà i propri fondi. Non sono richiesti altri passaggi.

Se i fondi non arrivano dopo 30 minuti, il tasso di scambio muterà, ma questo accade raramente. Inoltre, in caso di problemi durante il processo di transazione, il servizio clienti di Godex risolverà tali problemi il prima possibile.

Considerazioni finali sull’acquisto e la vendita di Bitcoin in modo anonimo

Tutte le transazioni che coinvolgono Bitcoin non sono anonime come si crede. Ogni transazione è registrata nella blockchain ed è possibile venire a sapere chi l’abbia implementata. Tuttavia, quando si tratta di mantenere la privacy su uno scambio di criptovalute, non si può sempre fare affidamento su piattaforme come Coinbase per proteggere la tua identità, nonostante gli sforzi fatti in buona fede. Ecco perché è importante scegliere uno scambio di criptovalute che sia rispettabile e confidenziale come Godex.