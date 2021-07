Alla Fondazione campus l’open day del corso di laurea triennale in scienze del turismo

Lunedì (19 luglio) alla Fondazione campus di Lucca si terrà l’open day di presentazione del corso di laurea triennale in scienze del turismo.

Nel corso della giornata sarà presentata l’offerta formativa di un corso che va avanti da oltre quindici anni, grazie a una partnership consolidata con tre rinomate istituzioni accademiche: l’Università di Pisa, l’Università degli studi di Pavia e l’Università della Svizzera Italiana di Lugano, e con la Fondazione lucchese per l’alta formazione e ricerca.

L’evento sarà suddiviso in due presentazioni, alle 10 e alle 15, per consentire a tutti di partecipare in presenza nel pieno rispetto delle normative anticovid. Sarà inoltre possibile partecipare all’open day anche a distanza, alle 10 accedendo tramite piattaforma Zoom. Per poter partecipare sarà necessario aderire, sia in presenza che a distanza, iscrivendosi qui.

A presentare il corso di laurea sarà Enrica Lemmi, direttrice dell’accademia del turismo e professoressa all’Università di Pisa. A seguire Federica Nannini, responsabile dell’orientamento, interverrà e risponderà a tutte le domande, mentre alcuni tra studenti e laureandi spiegheranno e racconteranno come vivono e hanno vissuto il proprio percorso di studi al Campus. Dopo la presentazione, la segreteria dei corsi di laurea sarà a disposizione per fornire ulteriori informazioni e per guidare i ragazzi, che lo desiderano, nella presentazione della domanda di iscrizione il giorno stesso dell’open day.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo segreteria.corsidilaurea@fondazionecampus.it o telefonare al numero 0583 333420.