Cna Lucca, assemblea elettiva con i delegati alla Camera di Commercio

L’assemblea elettiva della Cna si tiene domani (16 luglio) nelle sale della Camera di Commercio di Lucca e sarà l’opportunità per rinnovare la direzione e per confrontarsi sui grandi temi che riguardano la piccola e media impresa.

E’ un appuntamento che si tiene ogni quattro anni da parte dell’associazione e potrà svolgersi, grazie alla nuova regolamentazione per il Covid19, sia in presenza, sia tramite la piattaforma Zoom.

A partire dalle 17,30 l’incontro sarà riservato ai delegati mentre, dalle 18,30, si aprirà una tavola rotonda sul tema su cui si svilupperà il futuro economico del Paese ma anche del nostro territorio.

Il tema della riunione sarà infatti il Pnrr: opportunità per un rilancio dell’artigianato e della Pmi in Provincia di Lucca e sarà moderato dalla giornalista Silvia Toniolo.

La Cna vuole essere soggetto protagonista nelle diverse fasi in cui sarà deciso come investire i finanziamenti che arriveranno dalla Unione Europea con la precisa intenzione di fornire alle Pmi del territorio tutti gli strumenti possibili per lo sviluppo delle proprie attività.

A parlarne saranno Andrea Giannecchini (presidente Cna Lucca), Alessandro Tambellini (sindaco Lucca), Giorgio del Ghingaro (sindaco Viareggio), Luca Menesini (presidente Provincia di Lucca), Stefano Baccelli (assessore alle infrastrutture e trasporti Regione Toscana), Giorgio Bartoli (commissario Cciaa Lucca), Luca Tonini (presidente regionale Cna).

Per partecipare alla tavola rotonda è possibile inviare una email a info@cnalucca.it.