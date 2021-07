Cannabis: in Toscana cresce la coltivazione, ma le sementi sono legali?

In materia di cannabis, l’inizio di questo 2021 è stato caratterizzato dall’uscita di una nota di Coldiretti che annunciava il boom della coltivazione della canapa in Toscana. Secondo l’ente, massimo rappresentante delle imprese agricole in regione, sarebbero oltre 1000 gli ettari di coltivazione che, ad oggi, sono dedicati alla coltivazione della cannabis.

Ma di quale canapa si parla? Le varianti della pianta, tanto famosa quanto discussa, sono molte e ovviamente non tutte sono permesse a scopo di coltivazione sul territorio italiano. La canapa cui fa riferimento Coldiretti è, dunque, canapa per usi industriali. Sono infatti note le capacità di tale pianta quando impiegata come materiale.

Si può quindi affermare che la coltivazione in Italia è legale se effettuata per scopi industriali o terapeutici. Come noto, da tempo in Toscana sono presenti coltivazioni di cannabis a scopo medico perfettamente legali e anzi portate avanti proprio sotto l’egida e il controllo dello Stato. Di conseguenza, se parliamo di queste tipologie di canapa, le sementi in circolazione possono essere ritenute legali, ma cosa si può dire delle altre varietà?

In Italia vengono regolarmente commercializzati semi di cannabis autofiorenti e non del tutto legali. Il problema infatti sta nell’atto della coltivazione: fino a prova contraria qualsiasi seme può essere detenuto, anche a puro e semplice scopo di collezione. Tuttavia, sia per la coltivazione di canapa industriale sia terapeutica sembra che la scelta stia cadendo sempre più spesso sulle varietà autofiorenti dei semi: di cosa si tratta esattamente?

Canapa autofiorente: quali sono le caratteristiche più importanti?

Per spiegare l’hype che aleggia attorno ai semi autofiorenti, possiamo partire col presentarne le caratteristiche principali. In primis, è interessante sapere che gli ibridi autofiorenti hanno dei tempi di maturazione davvero brevi: spesso bisogna attendere anche solo 30 giorni per far sì che i semi inizino a fiorire, anche se le tempistiche potrebbero durare fino a 8 settimane. Con tempi così rapidi è chiaro che le coltivazioni industriali ne giovino ampiamente.

In ogni caso, si tratta di una scelta che varia da coltivatore a coltivatore: ognuno predilige una determinata varietà, avendo la consapevolezza del lavoro che richiede la coltivazione ed il successivo raccolto. Un’altra particolarità che rende così popolari i semi autofiorenti riguarda la semplicità con cui vengono coltivati: come suggerisce il termine, in questo caso non bisogna rispettare un preciso ciclo di illuminazione o attendere che il fotoperiodo sia terminato.

Non a caso, i più esperti consigliano di optare per una coltivazione outdoor, ovvero all’esterno: molto meno dispendiosa, consente di ricavare diversi raccolti durante una sola stagione. Naturalmente, sebbene la cannabis autofiorente richieda meno fatica, i coltivatori sono ugualmente tenuti a prestare attenzione a fattori quali:

Umidità;

Temperatura;

Quantità di acqua.

Infine, stiamo parlando di una genetica che si adatta anche a spazi limitati, pertanto non c’è bisogno di preoccuparsi eccessivamente: le autofiorenti sono l’ideale per le micro-colture.

Si possono acquistare semi di cannabis autofiorente in Italia?

La vendita dei semi di cannabis autofiorente in Italia non è illegale, ma le varietà devono rispettare quanto esposto nella legge 242 del 2016 .

Come abbiamo accennato, il seme non è compreso tra le sostanze ritenute stupefacenti e, di conseguenza, illegali. Nonostante questo, bisogna tenere a mente delle limitazioni: nel caso in cui non si acquistassero dei semi di cannabis autofiorenti light e certificati non si potrebbe pensare di procedere alla coltivazione.