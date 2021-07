Perché scegliere una bomboniera solidale per il proprio matrimonio

Il matrimonio è il giorno più bello per gli sposi, che coronano il loro sogno d’amore. Tuttavia, bisogna organizzarlo al meglio affinché tutto sia perfetto. Nella fase organizzativa, vi è anche la scelta della bomboniera, che deve essere un ricordo della cerimonia da lasciare ai propri ospiti. È possibile optare anche per bomboniere solidali per il matrimonio, ovvero degli oggetti che permettono di condividere, seppure in maniera indiretta, la propria gioia con chi è meno fortunato.

Che cosa sono le bomboniere solidali?

Acquistare delle bomboniere solidali significa fare una donazione ad un ente no profit, ricevendo in cambio delle bomboniere per celebrare il giorno più importante della propria vita. Infatti, il ricavato guadagnato da tali enti ed associazioni dalla vendita degli oggetti, serve a finanziare le loro attività benefiche, i progetti e per la promozione delle attività effettuate. Il valore di queste bomboniere, pertanto, non risiede nell’oggetto stesso, spesso semplice e minimale, ma nell’aiuto fornito ai più bisognosi grazie all’acquisto. Inoltre, le bomboniere solidali, vengono fornite con dei bigliettini esplicativi delle attività portate avanti dall’associazione benefica, in modo da poter informare chi le riceve di tutto ciò che c’è dietro ad un piccolo gesto.

Come scegliere una bomboniera solidale

In genere, le bomboniere solidali matrimonio non sono oggetti da utilizzare quotidianamente, piuttosto si tratta di scatole porta confetti, pergamene e segnalibri, che hanno un basso costo di realizzazione e risaltano, nella grafica, una cultura differente. Basta consultare i siti web delle associazioni no profit che producono anche bomboniere e scegliere quella che si preferisce. In genere, il costo di tali bomboniere, equivale al prezzo di realizzazione della bomboniera stessa, al quale bisogna aggiungere, poi, quanto si vuole donare all’organizzazione. È possibile anche personalizzarle, scegliendo il nome degli sposi, la data di matrimonio e/o una frase importante. Spesso, inoltre, la personalizzazione è inclusa nel prezzo delle bomboniere donazione.

Come comunicare la scelta di una bomboniera solidale

Come già detto, le bomboniere donazione matrimonio vengono fornite direttamente con bigliettini esplicativi che illustrano lo scopo della bomboniera. Tuttavia, è possibile scegliere di corredare la bomboniera solidale di un messaggio scritto direttamente dagli sposi, in modo da rendere il gesto ancora più importante e sentito. Nel messaggio, è necessario non solo citare l’ente che ha fornito la bomboniera, ma anche i progetti che sono stati finanziati, anche in piccola parte, con tale acquisto. In questo modo, anche gli invitati potrebbero rimanere colpiti dalla scelta degli sposi e decidere di optare a loro volta per le bomboniere solidali, dopo averne percepito l’importanza.

Dove acquistare una bomboniera solidale

È possibile acquistare le bomboniere donazione matrimonio rivolgendosi ad associazioni no profit affidabili, le quali espongono chiaramente i dati concernenti i fondi raccolti per l’acquisto di tali bomboniere. Ad esempio, Medici Senza Frontiere, che ad oggi rappresenta una delle realtà più importanti su scala globale per quanto concerne il supporto alle emergenze sanitarie e la lotta alla malnutrizione. Principalmente, sul sito di MSF, è possibile trovare scatole porta confetti con richiami floreali e partecipazioni abbinate, disponibili in pochi giorni dopo aver effettuato l’ordine.