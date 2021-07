Il presidente di El Salvador annuncia: Bitcoin (BTC) diventerà valuta legale dal 7 settembre

Nel paese centroamericano il Congresso ha dato il via libera al progetto presentato dal presidente Bukele. La nazione diventa così la prima al mondo ad adottare come valuta a corso legale una criptovaluta.

Questa notizia rivoluzionaria ha dato un ulteriore impulso a BTC e apre una strada del tutto nuova alla storia della prima e più importante tra le criptomonete.

Ora però andiamo ad analizzare a fondo cosa sta accadendo nel paese e le motivazioni che hanno spinto il giovane presidente salvadoregno a questa rivoluzionaria scelta.

La legge

Il parlamento di El Salvador ha approvato la legge del 7 giugno riguardante l’adozione di Bitcoin come moneta legale, di conseguenza essa entrerà in vigore a partire dal 7 settembre in tutto il paese.

A partire da quella data quindi nel paese i bitcoin si affiancheranno al dollaro, la principale valuta legale nel paese. Non molti sanno infatti che El Salvador ha deciso di adottare il dollaro come moneta ufficiale e abbandonare di fatto la valuta nazionale dal 2001 per far fronte all’inflazione cronica e alla debolezza della propria moneta nazionale, la quale soffriva enormemente a causa dell’instabilità socio-economica del paese.

Va da sé che dal 7 settembre il dollaro continuerà ad essere la principale moneta in circolazione, ma questa scelta è da inquadrare comunque in un piano di più larghe vedute che ha come obiettivo primario quello di staccarsi gradualmente dalle politiche monetarie statunitensi e quindi del dollaro (che di certo non tengono in considerazione la politica salvadoregna).

Ciononostante, a seguito di questa legge risulterà obbligatorio in tutto il paese accettare Bitcoin come metodo di pagamento, a patto però che l’esercente abbia la tecnologia atta ad accettarli. Inoltre, sarà possibile pagare i debiti contratti in dollari in forma di bitcoin, e addirittura prezzare i propri prodotti in BTC.

Sotto questo ultimo punto di vista, però, difficilmente i venditori saranno disposti a mettere un prezzo in BTC, data la volatilità altissima a cui è soggetta la criptovaluta in questione.

Perché questa scelta?

I motivi che si celano dietro questa scelta sono in realtà molteplici, ma possono essere sintetizzati efficacemente in due concetti portanti: abbassare le spese relative ai trasferimento di denaro provenienti dall’estero e ridurre la dipendenza dal dollaro.

Si stima infatti che 1 famiglia su 3 in El Salvador dipenda economicamente dal sostegno economico proveniente dai parenti all’estero, i quali inviano denaro tramite intermediari economici che impongono commissioni che gravano sulle spese delle famiglie e del paese intero per centinaia di milioni.

Con l’acquisizione di BTC come valuta riconosciuta, utilizzando l’e-wallet dell’app Chivo (il portafoglio principale per i residenti, il quale comunque non è obbligatorio ) trasferire denaro risulterà estremamente più veloce ed economico se paragonato ai metodi proposti dagli istituti finanziari canonici.

In seconda istanza, l’altro principale motivo che ha portato a questa scelta è quello di staccare quanto è più possibile il paese dalla politica della Federal Reserve, il quale si è trovata tra le altre cose a stampare ulteriore moneta a causa della crisi socioeconomica legata al Covid che ha colpito pesantemente gli USA.