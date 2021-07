Cybersicurezza nel 2021: come proteggere la tua presenza Online con una VPN

In un mondo in cui gran parte della nostra vita si svolge nel digitale, la sicurezza informatica (cybersicurezza) è una preoccupazione crescente per gli utenti. Infatti, in base ad uno studio , gli attacchi informatici in cui qualcuno ha impersonato delle entità fidate per sottrarre dati sensibili è passato da poco più di 400 nel 2015 a più di 3.000 nel 2019 in Italia.

Le violazioni dei dati personali e gli attacchi informatici sono problemi globali che richiedono soluzioni altamente affidabili. È qui che entrano in gioco le migliori VPN .

Come suggerisce il nome, una Virtual Private Network (VPN) è in grado di nascondere l’indirizzo IP degli utenti e la loro posizione geografica. Utilizzarne una, quindi, può aiutare a migliorare notevolmente la sicurezza e a proteggere i sistemi da attacchi informatici mirati.

Cybersicurezza: perchè usare una VPN?

Quali sono i vantaggi di utilizzare una VPN per la cybersicurezza? Vediamoli nel dettaglio:

Fornisce un accesso remoto sicuro

Al giorno d’oggi, a causa del numero crescente di aziende e lavoratori autonomi che lavorano da casa utilizzando la propria connessione Internet personale, la sicurezza delle comunicazioni è un problema importante e ben noto.

È facile fare affidamento alla connessione Internet interna della tua azienda mentre stai lavorando in ufficio, ma quando sei a casa il rischio di compromettere le informazioni e i dati del tuo datore di lavoro è un problema da tenere fortemente in considerazione.

Una VPN è proprio ciò che può risolvere questo problema perché crittografa automaticamente tutto il traffico di rete rendendo inaccessibili i dati.

Di solito le aziende utilizzano un proprio provider VPN, ma, se non ti è stato fornito, puoi sottoscrivere personalmente un piano e utilizzarlo sia per l’attività lavorativa che per proteggerti mentre navighi per scopi personali.

Dà accesso all’anonimato

Avere la possibilità di rimanere anonimi è una risorsa che molte persone e organizzazioni vorrebbero avere perché è uno dei modi migliori per proteggere la propria identità da frodi e altre minacce.

L’anonimato può dare alle aziende il vantaggio di cui hanno bisogno per rimanere competitive e avere una VPN può garantirlo. Una buona VPN maschera la posizione, l’indirizzo IP e altri dettagli dei suoi utenti. Ciò permette anche agli utenti di effettuare attività e pagamenti online in totale sicurezza.

Accesso sicuro ai servizi cloud

I servizi basati su cloud sono diventati molto popolari perché è stato compreso il potenziale che sono in grado di fornire alla produttività. Ecco perché oggi la maggior parte delle aziende e delle persona utilizza i servizi cloud nel proprio lavoro quotidiano. Tuttavia, il cloud è ancora un pericolo per la sicurezza informatica. Gli hacker possono sfruttare l’utilizzo di questi servizi per rubare facilmente informazioni.

Una volta installata una VPN, i dati archiviati sui server cloud saranno al sicuro. Tutte le tue risorse basate su cloud saranno ora protette da qualsiasi tentativo dannoso di violazione da parte di forze esterne.

Mascheramento dell’indirizzo IP

Gli hacker tengono traccia dell’attività degli indirizzi IP in modo da poter eseguire e pianificare i loro tentativi di hackerare un sistema. Una VPN maschera l’indirizzo IP ed evitare che ciò possa accadere.

Attraverso una VPN viene designato un nuovo indirizzo IP che ti consente di condurre transazioni sensibili senza il rischio che esse vengano tracciate. Ad ogni nuovo avvio, ti verrà fornito un indirizzo IP diverso, il che significa che la tua attività sarà praticamente irrintracciabile.

Connessioni in tunnel

Il tunneling è un processo mediante il quale i dati vengono inviati privatamente tramite una VPN. La connessione tunnel di una VPN colloca i pacchetti di dati all’interno di un altro pacchetto di dati prima che essi viaggino attraverso Internet. Questo processo è noto come incapsulamento. Fondamentalmente, una VPN copre i dati che stai inviando con altri dati per nasconderli da occhi indiscreti.

Cybersicurezza economica

Adottare una rete VPN offre soluzioni incredibilmente convenienti e può rispondere pienamente ai problemi di budget (purtroppo molto frequenti) per la sicurezza informatica.

Per un prezzo davvero irrisorio, la tua rete privata e i tuoi dati personali saranno protetti e al sicuro. Considerando i costi che possono derivare da una scarsa sicurezza informatica, una VPN è un’alternativa molto migliore su cui dovresti considerare di investire.

Facile installazione

Poiché il provider VPN è responsabile dell’infrastruttura, tutto ciò che l’utente dovrà fare è installare la relativa applicazione sui propri dispositivi.

La semplice facilità di configurare la tua rete privata virtuale ti sta già aiutando a migliorare la tua sicurezza informatica.