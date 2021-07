Come funzionano le criptovalute?

La criptovaluta è un tipo di denaro solo digitale. Ma come funziona? Ci sono diversi modi per investire in nuova criptovaluta e farla fruttare, ma il modo in cui funziona è pressoché lo stesso. La criptovaluta funziona infatti scrivendo blocchi e registrando le transazioni su un registro. Le transazioni, inoltre, non possono essere falsificate o sovrascritte, poiché il sistema ha protocolli di sicurezza estremamente elevati e non viene controllato da alcun ente governativo o simili.

Il registro inoltre, chiamato blockchain, è pubblico e attivo 24 ore su 24.

Creare criptovaluta e cos’è la criptovaluta

Molte piattaforme blockchain consentono agli utenti anche di creare una criptovaluta propria. Riguardo a criptovaluta cos’è, non è altro che un metodo di pagamento che si può sfruttare in formato digitale. Se i normali soldi possono essere contenuti in un portafoglio da tenere nella borsa o in tasca, Eos criptovaluta o Bee criptovaluta possono essere tenute solo in file del computer, così come tutte le altre criptovalute ad oggi esistenti.

È quasi impossibile contraffare le criptovalute. Tutti i computer che archiviano e aggiornano copie della tecnologia blockchain devono “concordare” sulla versione corretta del registro pubblico.

Quando ci si appresta ad acquistare Bitcoin, viene fornita anche una chiave privata. Tale chiave consiste in un pezzo di codice che autorizza le transazioni in uscita sulla rete blockchain in modo da poter spendere i fondi. Il problema si presenta quando si perde la chiave, poiché nessun altro può rimpiazzarla: è esclusiva per ogni utente, e conosciuta solo dal proprietario.

Come ottengono valore le criptovalute?

Ci sono migliaia di diverse criptovalute, aggiornate continuamente a livello statistico su portali come Paybis.com. Ad oggi comprare Bitcoin è ciò che viene fatto più di frequente, ed è possibile comprare Bitcoin con la carta di credito in quanto i tipi di valute sono interscambiabili a parità di valore.

Ciò che rende interessante come comprare Bitcoin , è il fatto che il suo numero è finito. Ad oggi, chi cerca Bitcoin comprare, sa che ne sono stati generati 18,6 milioni. Ma dove comprare Bitcoin ? Ci sono molte piattaforme che consentono di acquistare Bitcoin criptovaluta attraverso il trading, così come sono disponibili consigli e guide su come creare una criptovaluta, quale criptovaluta comprare e su quale criptovaluta investire.

Chi ha acquistato criptovaluta all’inizio della sua ascesa, ne ha visti i frutti crescere sempre di più. Questo non significa che i nuovi investitori siano per forza di cose svantaggiati, ma che con la criptovaluta è bene prendere la palla al balzo senza perdere tempo e procrastinare.

Il prestito di criptovaluta

La finanza decentralizzata, o DeFi, è un altro modo per fare soldi con la criptovaluta che è apparso solo negli ultimi due anni. Ci sono una vasta gamma di applicazioni per DeFi, ma il prestito di criptovaluta è l’applicazione più famosa.

Gli utenti prestano la loro criptovaluta affinché altri la prendano in prestito, e in cambio ricevono un rendimento percentuale annuo, oltre alla loro quota originale che viene loro restituita quando il periodo di prestito è finito. Nessuna autorità centrale è coinvolta nel sostenere o garantire queste transazioni, esattamente secondo la politica delle criptovalute in generale. Questo tipo di mercato DeFi, per esempio, ha visto il suo valore salire alle stelle negli ultimi 12-18 mesi, fino ad arrivare a 58 miliardi di dollari (dati “The Times – money mentor”).

Fattori di rischio

Se da un lato si è visto che la sicurezza che ruota attorno alla criptovaluta è estremamente elevata, dall’altra parte non significa che non ci siano rischi legati ad essa. Prima di tutto, il fattore più rischioso è legato alla volatilità. Criptovalute come Pi criptovaluta, Tron criptovaluta , Neo criptovaluta e tante altre, sono sottoposte a fluttuazioni di mercato costanti e improvvise, per cui è veramente difficile fare previsioni, e il mercato è da seguire con costanza per fare le mosse giuste.

Alcune nuove criptovalute

Sebbene Bitcoin sia la criptovaluta più conosciuta, ne esistono diverse altre di nuova generazione. Si parla per esempio di Stellar criptovaluta e Dash criptovaluta, tanto apprezzate quanto anche Cardano criptovaluta. Ognuna ha proprie peculiarità, e una stessa persona potrebbe decidere di investire sia in criptovaluta Stellar che in Dash (criptovaluta), così come in Holo criptovaluta e Iota criptovaluta.

Per concludere

Consigliare una criptovaluta nettamente migliore delle altre non è possibile, semmai si può parlare di più o meno conosciute. Ciò che è importante nel mondo delle criptovalute è il restare aggiornati in base alle novità che costantemente escono sul mercato, sia a livello di criptovalute e di metodi di investimento, sia per quanto riguarda le mosse compiute dai migliori trader e broker del settore.