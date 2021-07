Tintura per scarpe in pelle: dove si compra e tutte le caratteristiche

Avete un paio di scarpe in pelle, ormai vecchie di anni che hanno perso quella verve iniziale e state valutando se liberarvene o meno. A trattenervi da questo gesto sono i sentimenti per un paio di scarpe a cui siete particolarmente legati per ricordi e affetti vari, eppure buttare delle buone scarpe in pelle solo perché un po’ sgualcite dal tempo è un errore grossolano, se non madornale.

Per ogni oggetto in pelle c’è sempre una seconda vita pronta a sbocciare, grazie anche alle tinture per scarpe in pelle. In questo articolo scopriamo insieme cosa siano esattamente queste tinture è soprattutto cercheremo di rispondere alle domande: tintura per scarpe dove si compra? Meglio negozi fisici o online?

Proveremo insieme a dar risposta a queste domande in questo breve ed esauriente articolo sul monto dei colori per scarpe.

Acquisto online o nei negozi tradizionali

Per acquistare le vostre tinture per scarpe in pelle e non, le strade sono sempre due: i negozi tradizionali di prodotti per cucito e tessuti, i negozi online. Si dibatte molto sulle differenze nelle due esperienze d’acquisto e su quale sia la mossa più “intelligente” da fare. Presupponendo che ormai la versione online ha praticamente coperta qualunque divario con i negozi tradizionali, sotto molti punti di vista li ha anche superati.

Acquistare online ha diversi pro e pochissimi contro in genere:

Acquisto rapido. Con pochi click possiamo concludere l’acquisto, utilizzando carte di credito o altri conti online più o meno comodi da utilizzare. Consegna a domicilio. Con l’acquisto online, qualsiasi quantità di colore vi sarà comodamente consegnata a casa, voi dovrete solo fare la fatica di prendere il pacco dal fattorino. Recensioni. I negozi online hanno una garanzia in più che non hanno i negozi tradizionali, ovvero le recensioni. Questi rappresentano i giudizi dei precedenti clienti sul sito in generale o anche sul singolo prodotto. Se queste sono negative, vi suggeriranno di cercare altrove, se sono positive potete seriamente prendere in considerazione l’acquisto. Prezzi concorrenziali. Infine, fattore non di poco conto, acquistando online potrete confrontare rapidamente moltissimi prezzi da vari siti e trovare dunque il prezzo migliore per le vostre particolari esigenze.

Insomma acquistare online è ormai non solo la forma più comoda per acquistare un qualsiasi prodotto, ma nella maggior parte dei casi anche la più conveniente e furba.

Caratteristiche di una buona tintura

Abbiamo dunque visto cosa sono i colori per scarpe in pelle e a cosa servono nella pratica di tutti i giorni. Ora vediamo insieme quali sono le caratteristiche fondamentali dei colori in pelle, quei dettagli imprescindibili e che fanno la differenza tra un buon colore e uno di scarsa qualità.

Copertura .

I colori di alta qualità possono coprire bene la pelle sottostante e il suo colore originale a partire dal primo strato di vernice. Naturalmente, se durante la prima passata vedi ancora dei colori, non preoccuparti, questo non significa per forza che il prodotto sia di scarsa qualità. Questo problema però sicuro deve farvi preoccupare se si ripresenta anche dopo la seconda o anche terza mano.

Oltre a nascondere con perfezione il colore originario della scarpa, la tinta deve anche essere in grado di resistere a tutte le maggiori avversità che il prodotto può vivere ogni giorno. Pertanto, in caso di sollecitazioni meccaniche classiche come flessione e deformazione, il colore non deve subire danni, ma resistere anche ad eventuali graffi, all’acqua, luce solare e altri elementi dannosi.

Anche la quantità del prodotto gioca un ruolo fondamentale nella scelta del giusto colore in fase d’acquisto. Questa caratteristica che potrà sembrare secondaria è invece molto importante, se dove dipingere un paio di scarpe, sarà diverso da un paio di stivali o da un intero divano ad esempio. Cercate di pensare bene a quanto colore potrebbe essere necessario.

Arrivati a questo punto dovreste avere in mano il vostro colore, non vi rimane che procederete e sistemare il colore delle vostre vecchie scarpe tanto amate.

Tintura per scarpe: come utilizzarla

Per concludere ci sembra opportuno fornirvi alcune rapide indicazioni su come usare in modo sicuro e corretto le tinture per scarpe in pelle.