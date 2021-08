Cos’è Axie Infinity? E perché dovrebbe essere un buon investimento?

Il sei novembre 2020, Angel, un Mystic Axie è stato venduto per 300 ETH, che considerando il valore di Ethereum in quel momento, ammontano a circa 133.000 dollari!

Ti starai sicuramente chiedendo che cosa sia questo Mystic Axie, giusto?

I Pokémon sbarcano nel mondo delle criptovalute

Gli Axie sono delle buffe creaturine digitali ideate dalla mente del vietnamita Trung Nguyen, game developer per Sky Mavis.

Hai presente i Pokémon? Ecco, gli Axie non sono molto diversi, anzi, sono palesemente ispirati alle creature che fecero un successo clamoroso negli anni ‘90 e oltre.

La particolarità di Axie Infinity però è che si tratta di una Dapp, ovvero un Decentralised App. Si tratta di applicazioni a tutti gli effetti, come quelle che puoi installare sul tuo smartphone ogni giorno, la differenza è che queste app sono create sulla blockchain di Ethereum (o di altri progetti dell’universo cripto) e quindi portano con sé tutte le caratteristiche positive di una blockchain.

In poche parole giocando ad Axie Infinity alleverai, farai salire di livello e perfino combattere una serie di creature con diverse caratteristiche più o meno rare. La creatura stessa ha diversi livelli di rarità e questo, ovviamente, si rispecchia nel valore di ogni Axie. Se ti ha stupito veder vendere una carta di Pokémon per centinaia di euro, preparati a rimanere ancora più sbalordito.

Ogni Axie è un NFT

Se segui già il mercato delle cripto saprai sicuramente che cos’è un NFT, un Non-fungible Token. Si tratta in poche parole di un certificato di autenticità digitale registrato su di una blockchain e associato ad un oggetto fisico o digitale. Insieme a quello di Bitcoin, Il trading di NFT token è una delle ultime tendenze del mercato cripto.

Un esempio è l’arte digitale, negli ultimi mesi sono spuntati tantissimi NFT marketplace che vendono arte digitale associata a un NFT sulla blockchain di Ethereum.

La cosa interessante però è che gli NFT sono nati nel mondo delle dapps e del gaming. Un gioco chiamato Crypto Kitties, dove il giocatore è un allevatore di gattini con varie caratteristiche e abilità, ha portato gli sviluppatori di Ethereum a creare il token ERC-721. L’obiettivo? Permettere ai giocatori di certificare la proprietà di un gattino raro e di poterlo vendere ufficialmente ad altri giocatori.

Ti sembra familiare? Esatto! È lo stesso principio usato dagli sviluppatori di Axie Infinity. Ogni Axie ha una classe di rarità e determinate abilità, anch’esse più o meno rare. La cosa interessante è che grazie agli NFT è ora possibile avere un mercato di Axie florido e regolato. Per questo motivo è stato creato un token nativo per Axie Infinity, andiamo a scoprirlo.

AXS token

Questo token è stato introdotto nel sistema del gioco nel 2020. Via via che vanno avanti nel gioco, i giocatori guadagno AXS. Non solo, possono vendere i propri Axie nel marketplace del gioco e guadagnare a volte cifre astronomiche!

Ma la cosa più interessante è che i giocatori possono scambiare gli AXS guadagnati all’interno del gioco in un exchange tipo Binance.

Per darti un’idea del successo di Axie Infinity, nel 2021 il gioco sviluppato da Trung Nguyen ha ottenuto 7.5 milioni di dollari di finanziamenti, e tra gli investitori c’era anche l’eccentrico miliardario Mark Cuban, proprietario della franchigia NBA dei Dallas Mavericks.

Per quello che riguarda la Tokenomics di AXS, il market cap totale è già fissato e sarà di 270 milioni, di cui al momento è in circolazione il 22.22% del totale: 59.98 milioni.

Al momento di scrivere il valore del token AXS è di 23$, frutto di un aumento del 95% nell’ultima settimana!

Axie Infinity Token (AXS) è un buon investimento?

Come al solito, quando si parla di cripto, è molto difficile intuire quale progetto potrebbe sopravvivere e quale invece sparire nell’oblio. Parliamo di un mercato estremamente volatile, tutt’ora dominato da Bitcoin e in seconda posizione da Ethereum.

Ma sicuramente gli NFT stanno rivoluzionando l’idea di proprietà digitale e le dapps stanno sconvolgendo il mondo del videogaming, visto che offrono un innovativo modo di guadagnarsi da vivere giocando al proprio gioco preferito. Come successo ad un ragazzo filippino che ha comprato ben due case grazie agli introiti generati dalle vendite di alcuni Axie rarissimi.

Quello che si può dire per AXS è che è un progetto che potrebbe rimanere di nicchia oppure fare il boom definitivo e diventare mainstream. Sicuramente le dapps sono un apripista importante per sensibilizzare le persone sull’uso delle criptovalute, come Bitcoin in contesti più “ordinari” e anche divertenti.

Ma ricorda sempre che, vista la volatilità del mercato delle cripto, è importante affidarsi a mani esperte e non muoversi a caso o basandosi sull’istinto soprattutto quando si è agli inizi.