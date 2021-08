Uiltec: “Siamo con i lavoratori Sogesi, la democrazia non si ferma a agosto”

Il sindacato Uiltec è al fianco dei lavoratori della lavanderia industriale Sogesi SpA sito di Porcari, condividendo il loro comunicato stampa in cui chiedono di votare subito per le elezioni della Rsu/Rls.

“La democrazia non si ferma e si può votare anche di agosto – si legge in una nota -. La rappresentanza sindacale unitaria precedentemente eletta è decaduta e con lei anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Indire l e elezioni a giugno 2021 e permettere ai lavoratori di votare solo nel mese di dicembre 2021 significa violare i principi degli accordi interconfederali in materia di elezioni Rsu e Rls e creare un vuoto incolmabile nella rappresentanza dei lavoratori e farlo in piena pandemia è irresponsabile e inaccettabile. La responsabilità di tale situazione non è ascrivibile alla scrivente Organizzazione Sindacale e al membro dallo lla fissazione della data stesso Sindacato nominato nella commissione elettorale. Il sindacato Uiltec si oppone a delle elezioni Rsu Rls, indette nel mese di giugno 2021, per il mese di dicembre 2021. Nessuno può azzerare la democrazia nelle aziende per oltre 5 mesi. Continuiamo a richiamare tutti al rispetto dei principi democratici, degli accordi interconfederali e del contratto nazionale di settore e, in particolare, chiediamo ai sindacati Filctem e Femca, sicuri che capiranno le ragioni che per le scelte ci spingono ad una simile richiesta, di intervenire nella questione sia per quanto in loro competenza sia dei membri del comitato elettorale da loro nominati”.