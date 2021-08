Carta di credito a saldo e revolving, quali le differenze

La carta di credito è un prodotto finanziario che ti permette di fare acquisti senza dover corrispondere nell’immediato la cifra dovuta. Sarà la banca che ha emesso la tua carta a versare l’importo al destinatario, mentre tu salderai quanto dovuto in un secondo momento. In linea di massima, tutte le spese fatte in un certo mese vengono addebitate sul tuo conto corrente il 15 del mese successivo.

È proprio questo il meccanismo con cui si ha “credito” da parte della banca. È infatti possibile anche spendere una cifra maggiore di quella che si ha a disposizione sul conto corrente, a patto ovviamente ti avere poi il denaro a disposizione prima dell’addebito.

Ed è qui che c’è la principale differenza fra la carta di credito a saldo e quella revolving. Se sei interessato a questi tipi di prodotti, visita il sito www.cartetop.it che ti presenta diversi tipi di carte di pagamento. Qui puoi trovare approfondimenti su specifici strumenti, e la possibilità di metterli a confronto, per individuare quello che fa al caso tuo.

Modi di addebito della carta di credito

Le carte di credito sono legate a un conto corrente. E’ su questo che viene accreditato il saldo delle spese mensili. Le modalità sono diverse in base alla carta di credito richiesta

Carte di credito a saldo

La carta di credito a saldo è la più comune, quella che di solito si nomina senza ulteriori specifiche. Permette i pagamenti sia online, a differenza di quasi tutti i bancomat, sia nei negozi fisici. La cifra che avete speso nel mese precedente viene addebitata in una unica soluzione. Solitamente il 15 del mese, sul tuo conto corrente partirà in automatico l’addebito, il saldo appunto delle tue spese.

Oggi alcune carte di credito a saldo permettono di rateizzare alcune delle spese, al di sopra di una certa cifra, in un certo numero di mesi. Ogni volta saranno indicate chiaramente le modalità di rimborso e gli eventuali tassi di interesse. Se vuoi avvalerti di questa possibilità, leggi sempre l’informativa e valuta i costi da sostenere, così da non avere sorprese in un secondo momento.

Se però ti interessa pagare sempre a rate l’intero importo, allora puoi rivolgerti a un prodotto finanziario diverso.

La carta di credito revolving

La carta di credito revolving parte da un concetto differente. Nonostante poi venga utilizzata negli stessi modi e negli stessi canali, è una sorta di finanziamento. Il cliente attiva la carta per una cifra massima, che in linea di massa va fra i 2mila e i 5mila euro, e ogni mese paga una rata prestabilita fino ad aver ricoperto il massimale.

E’ quindi anche possibile sospendere l’intero importo il primo mese, per esempio, e poi pagare le rate fino al saldo del proprio credito.

La rata può essere completamente fissa, oppure in percentuale rispetto alle spese fatte in un dato mese. In ogni caso, l’utente ha sempre facoltà di poter aumentare la rata se vuole, o anche di saldare completamente l’importo.

E’ quindi chiaro che si tratta di una soluzione differente dispetto alla carta di credito tradizionale. Sopratutto, per il fatto che si devono pagare gli interessi sulle spese effettuate. La carte revolving è quindi un metodo per ottenere un finanziamento, da poter spendere a proprio piacimento.

Può essere una buona soluzione temporanea, se serve liquidità immediata o per un obiettivo specifico. E’ però necessario leggere con attenzione tutti i termini e le condizioni prestabilite prima di sottoscrivere il contratto.

La carta di credito revolving è sempre associata a un conto corrente, naturalmente, dato che le rate verranno addebitate in automatico. Spesso viene emessa da finanziarie e istituti di prestito, più esperti del settore dei prestiti e dei finanziamenti.

Cosa accade se non si paga il saldo

Come detto, quindi, verso la metà del mese arriverà in automatico sul vostro conto corrente l’addebito della vostra carta di credito. Ma cosa accade se non avete l’importo necessario a disposizione?

L’addebito partirà lo stesso, quindi vi ritroverete, come si dice, in rosso. Ovvero avrete speso più di quanto avete sul conto corrente. Scatteranno gli interessi sul vostro debito, e più tempo ci vorrà a ripagare il dovuto, più aumenterà la rata dovuta agli interessi.

Sopratutto, ci sono altri danni indiretti: potreste essere segnalati come clienti poco affidabili, e questo vi potrebbe precludere, per esempio, la possibilità di modificare il vostro massimale. Nei casi più gravi, la banca potrebbe sospendere o addirittura ritirare la vostra carta.

Cosa accade se non si paga la rata

Con la carta revolving, state già pagando degli interessi, dato che è una forma di finanziamento. Se non rispettate le rate, questi non possono che aumentare. Anche in questo caso, non rispettare le rate potrebbe precludervi in futuro la possibilità di chiedere altri prestiti.