Fine delle vacanze: tornare in una casa accogliente per il lavoro

L’estate sta finendo/un anno se ne va: niente tristezza, niente mestizia, torniamo a casa e dobbiamo fare in modo che la nostra dimora sia al massimo per farci passare in serenità e comodità i prossimi mesi, almeno fino a quando non la saluteremo di nuovo per le prossime vacanze (probabilmente, sotto Natale!). Insomma, abbiamo bisogno di qualche idea, possibilmente economica (le vacanze, quest’anno, sono state decisamente più costose rispetto agli anni passati, meglio correre ai ripari), per stare meglio dentro le nostre mura domestiche.

Non solo il luogo più sicuro per noi, data l’emergenza pandemica ancora in atto, ma anche quello che, sperabilmente, dovrebbe essere il luogo più confortevole. Non sappiamo se ci aspetteranno altri giorni di lockdown, ma perché non attrezzarci ora, prima che l’emergenza ci colga impreparati? Se anche voi la pensate così, siete sulle righe giuste: vedremo infatti come gestire il nostro budget tra poltrone economiche e scrivanie adatte per il lavoro da casa!

UNA CASA PIU’ COMODA

Meglio pensare a come rendere il più possibile confortevole il nostro ambiente ora che non tutti stanno cercando un modo economico per farlo, mandando i prezzi alle stelle: sedie economiche, scrivanie spaziose, poltrone ergonomiche e chi più ne ha più ne metta.

Ripensare alle nostre sedute potrebbe essere un buon passo, anche per non dover spendere molti soldi in futuro da esperti medici che accorrano a sistemarci la schiena: sì, perché lavorare da casa potrebbe essere un discreto rischio per la nostra salute, qualora non avessimo i giusti dispositivi.

Largo a sedute ergonomiche, magari con comodi sostegni per la zona lombare e quella cervicale.

Non solo lavoro, ovviamente: se volete un tocco di bellezza in più nella vostra zona pranzo, ecco che delle nuove sedie potrebbero essere ciò che fa al caso vostro, magari decorandole con bellissimi e super comodi cuscini (la comodità, del resto, è pur sempre il tema di queste righe!).

E per quanto concerne la comodità di un nuovo divano? Sempre più spesso molti marchi, alcuni dei quali economici, ci mettono a disposizione delle soluzioni che abbiano al loro interno meccanismi elettrici in grado di tenerci sollevate le gambe (ottimi soprattutto se, dopo una giornata di lavoro, abbiamo spesso le caviglie gonfie e altri problemi circolatori), e un po’ reclinata la schiena: non come a letto, ovviamente, ma nemmeno come su un semplice e tradizionale divano.

Una volta presi tutti gli accorgimenti possibili per mantenerci più comodi all’interno delle nostra mura domestiche, vedremo che niente sarà in grado di metterci troppa ansia addosso riguardo al passarci più tempo: potremo lavorare da casa in modo pratico e funzionale, così come rilassarci e non pensare a niente seguendo una delle nostre serie TV preferite.

Unica accortezza: cercate di mantenere ben separati i luoghi deputati al lavoro e quelli invece deputati al relax, dato che il rischio di alienarci un posto fondamentale come casa nostra potrebbe essere dietro l’angolo.

Insomma, la comodità al primo posto, tornati dalle vacanze: prolunghiamo i nostri momenti di relax in vista del gelido inverno che ci attende.