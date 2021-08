Nuova Unicoop a Montramito, via alla ricerca di personale

In vista dell’apertura di un punto vendita sul territorio della Versilia, nella frazione di Montramito, il primo negozio di Unicoop Firenze nel comune di Massarosa, la cooperativa sta cercando collaboratori da inserire in organico come addetti alle vendite, nei reparti a libero servizio e nei reparti serviti.

Il candidato ideale è interessato a confrontarsi con una nuova opportunità, all’interno di una realtà lavorativa stimolante e possiede una buona propensione alla relazione e alla soddisfazione dei bisogni dei soci-clienti, agendo nel ruolo di ambasciatore di Unicoop Firenze sul territorio.

È possibile candidarsi direttamente online dal link https://www.coopfirenze.it/assunzionimontramito

Viene richiesta preferibilmente esperienza, anche breve, in realtà dellag grande distribuzione organizzata, disponibilità al lavoro su turni, orientamento al cliente, capacità di problem solving e proattività. La cooperativa provvederà alla formazione del personale sull’attività e sugli strumenti.