Minipiscina idromassaggio per la tua area relax all’aperto

Chi ha la fortuna di disporre di uno spazio esterno, un piccolo giardino ma anche semplicemente un prato o un’area verde di dimensioni contenute, può realizzare senza problemi una piacevole e accogliente area benessere, da dedicare al relax e alla tranquillità.

Con la minipiscina fuori terra, e pochi altri accessori, è possibile creare, anche in uno spazio limitato, una piacevole area dove trascorrere qualche ora di riposo, da soli oppure in compagnia della famiglia o degli amici. Le minipiscine fuori terra sono vasche idromassaggio da esterno, destinate ad accogliere anche diverse persone, che offrono la possibilità di godere dei benefici dell’acqua e di stare all’aria aperta, a vantaggio della salute e dell’equilibrio psicofisico.

Conosciamo bene, infatti, i benefici dell’idromassaggio, costituito dal continuo movimento dell’acqua provocato dai getti situati all’interno della vasca, che offrono al corpo una sensazione molto simile a quella delle onde del mare o della corrente di un fiume.

Installare una vasca di questo tipo all’esterno della propria casa significa avere sempre a portata di mano una piacevole oasi benefica e salutare. La possibilità di scegliere tra diverse versioni di minipiscina, permette inoltre di creare la propria spa personale non solo in un giardino ma anche su un terrazzo, su una veranda, in un cortile all’ombra o sotto un porticato.

Come scegliere la vasca idromassaggio ideale

Le minipiscine idromassaggio da esterno sono costituite da una vasca in resina in grado di accogliere due o più persone, in base alle dimensioni e alle caratteristiche, e con diverse getti idromassaggio posizionati sul fondo e sulle pareti. All’esterno, la vasca è completata da un rivestimento che, oltre ad adattarsi bene all’ambiente di destinazione, offre una funzione isolante, permettendo di mantenere la temperatura dell’acqua sempre costante, senza disperderne il calore.

La minipiscina da esterno consente quindi di godere del piacere dell’idromassaggio praticamente sempre, non solo durante l’estate ma in tutti i mesi dell’anno, a tutto vantaggio della propria salute. Per chi pensa che una minipiscina di questo tipo abbia un prezzo proibitivo, in realtà non è proprio così: la possibilità di scegliere tra una ricca gamma di modelli consente di soddisfare ogni esigenza non solo di spazio e di dimensioni, ma anche di budget.

Quali sono i principali benefici dell’idromassaggio

Come sappiamo, il movimento dell’acqua è particolarmente benefico per il corpo, in quanto riattiva la circolazione, tonifica i tessuti ed offre un ottimo trattamento rilassante e rigenerante dopo un’attività sportiva o fisica intensa.

L’azione dell’acqua in movimento distende i muscoli, libera il corpo dalle tensioni e comporta anche un piacevole effetto a livello psicologico, trasmettendo una sensazione di benessere e di piacere. Inoltre, le minipiscine idromassaggio sono dotate di diversi accessori che permettono di vivere un’esperienza completa e coinvolgente, trasmessa a tutti i cinque sensi, grazie alla presenza di un impianto luminoso per la cromoterapia, di un diffusore di aromi per l’aromaterapia e del sistema di ossigenazione dell’acqua.

Le sedute di idromassaggio si trasformano quindi in un un appuntamento immancabile con il benessere, da concedersi in tutti i mesi dell’anno.