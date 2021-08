La casa del futuro: cosa ci aspetta?

La casa domotica, detta anche casa intelligente, è una scelta che viene presa da sempre più persone in tutto il Mondo, questa svolta riguarda tutto il nostro pianeta poiché permette di risparmiare energia e quindi molti studi confermano che la casa domotica è una scelta che salva il pianeta. Molte sono le soluzioni che possono salvare il nostro pianeta Terra, e la tecnologia può certamente venire in aiuto all’essere umano così come le innovazioni in campo agricolo. Ma che cosa è una casa domotica prima di tutto? La casa domotica è un ambiente che sfrutta a pieno la tecnologia e la connessione per poter programmare ogni cosa al dettaglio, potrai così scordarti quegli sprechi inutili di acqua, luce e gas, per un risparmio energetico ed economico efficiente e doveroso al giorno d’oggi.

Casa domotica: per un futuro sostenibile

Gli studi sul futuro climatico del nostro paese purtroppo non sono confortanti, ecco perché ognuno di noi in piccolo può fare la differenza. La casa intelligente di Grohe può essere una scelta interessante in questa prospettiva. Difatti sappiamo che spesso l’energia delle case, un grosso problema per l’inquinamento ambientale, viene sprecata, sarà proprio la casa intelligente però a sopperire questo danno. Con una pratica applicazione sarà semplicissimo azionare gli elettrodomestici e poi spegnerli a tuo piacimento, anche quando sei fuori casa. Inoltre puoi comodamente impostare il riscaldamento, che è uno dei fattori di maggior spreco per quanto riguarda la casa, soprattutto in Italia. Controllando la temperatura ti basterà accendere o spegnere con pochi passaggi tramite la comoda applicazione.

Se hai una casa con giardino potrai controllare anche il sistema idrico. Ti è mai capitato che quando sei fuori casa inizia a piovere ed insieme ci sono azionati gli irrigatori? Questo non succederà più poiché il sistema d’irrigazione del tuo giardino si potrà controllare con lo smartphone così da non sprecare acqua inutile. Insomma i vantaggi ecologici ed economici di una casa domotica sono evidenti e sempre più studi affermando che sarà il modello abitativo del futuro, utile per salvare il pianeta e il portafogli!

La casa domotica: tutto quello che devi sapere

Tanti sono i modelli case domotiche, in generale una casa domotica è una casa controllabile interamente da remoto, dall’illuminazione alle tende, senza tralasciare acqua, riscaldamento ed elettrodomestici. Tramite una comoda applicazione del telefono controllerai ogni piccola cosa della casa anche dall’ufficio, durante una vacanza oppure mentre fai la spesa. La casa intelligente è pensata proprio per questo tipo di comodità: il risparmio! Si perché si risparmia sul tempo, sulla bolletta e sull’energia.

La casa domotica offre vantaggi in settori differenti. Difatti c’è chi sceglie di ottimizzare semplicemente gli impianti stereo e visivi, cercando di controllare musica e televisione senza fare troppi sforzi, ma ovviamente i servizi sono molteplici e questa scelta è riduttiva. La sicurezza è un punto di forza fondamentale della casa intelligente. Grohe offre diversi sistemi di sicurezza, sia tramite sensori che potranno essere attivati e disattivati tramite timer oppure con l’app ogni volta che desideri.