Le autorità vietano le attività di mining di Bitcoin in Cina: è cominciato l’esodo dei miner dal Paese

A seguito della recente repressione attuata dal governo cinese verso tutte le attività relative alle criptomonete, la maggior parte dei miner di Bitcoin presenti nel paese ha cominciato l’esodo verso l’estero.

Se prima la Repubblica Popolare Cinese pareva essere il paradiso delle criptovalute, ora sono sempre più quelle attività criptovalutarie che hanno cominciato a delocalizzare verso paesi come il Kazakistan o gli USA. Questo fenomeno ha raggiunto proporzioni tali da meritarsi il soprannome di “Great Mining Migration”, liberamente traducibile in italiano come “la grande migrazione dei miner”.

Miner: questi sconosciuti

Forse non sono in molti a sapere cos’è un miner o cosa fa esattamente, visto che la maggior parte delle persone si limitano ad utilizzare servizi di trading per BTC come il software Bitcoin Code , ma di fatto il mining è un’attività che può rivelarsi redditizia, se fatta con le dovute accortezze.

Questa attività indica tutte quelle persone, collettivi o imprese che utilizzano la potenza di calcolo di uno o più computer per minare BTC . Grazie infatti a queste poderose macchine capaci di fare un numero spropositato di calcoli al secondo, è possibile convalidare le transazioni in Bitcoin e registrarle in un blocco della blockchain. Quest’ultimo funge come da registro pubblico in cui sono registrate e condivise in maniera permanente tutte le transazioni e attività che interessano la criptovaluta.

Come ricompensa, si ottengono una percentuale di Bitcoin dal sistema e una commissione da chi ha effettuato la transazione in quel momento. In questo modo si instaura un sistema basato sulla competizione in cui i miner entrano in gara gli uni con gli altri utilizzando un algoritmo chiamato hash rate. Chi risolve per primo questo algoritmo, vince.

Per riuscire però a risolvere l’algoritmo alla base dell’hash rate, sono necessari tantissimi tentativi, i quali aumentano in base al numero di miner che si cimentano nell’impresa. Va da sé quindi che maggiore è la potenza di calcolo, maggiori sono le probabilità di vincere la convalida di un blocco di transazioni.

Un blocco contiene in media 2.000 transazioni, e la ricompensa per una convalida si aggira a 6,25 BTC (180.000 euro al momento), a cui si aggiungono le commissioni. I blocchi vengono aggiunti alla blockchain ogni 10 minuti e il processo si resetta allo scadere del tempo.

Dove stanno andando i miner?

La Cina è stata tra i principali luoghi per minare BTC grazie al basso costo dell’elettricità di alcune zone del Paese, concentrandosi soprattutto nella provincia del Sichuan. Costi che risultano veramente competitivi se paragonati a quelli della maggior parte dei paesi occidentali.

Il governo di Pechino ha però iniziato una battaglia contro le crypto e molte di queste farm si sono ritrovate a dover chiudere i battenti e traslocare altrove. Ad oggi, l’attenzione pare essersi spostata verso la Mongolia, paese confinante con la Cina e dai costi competitivi in termini di consumo di elettricità.

Anche il governo di questa nazione però pare essere intenzionato a far calare la mannaia della repressione contro i miner di BTC. Ragion per cui, onde evitare un altro esodo forzato, questi ultimi hanno cominciato a lasciare, loro sponte, anche quest’ultimo Paese.

Come ultima spiaggia, pare quindi sempre più concreta la possibilità di un ritorno a uno dei paesi cardine per lo sviluppo del mercato delle criptovalute e del mining “libero”, gli Stati Unitid’America. La permissiva legislazione che caratterizza la maggior parte degli Stati che formano la federazione ha reso gli USA la nuova Mecca per il mining.