Un’applicazione tutta nuova in arrivo per PayPal

Nell’ultimo anno abbiamo potuto apprezzare la nascita e, soprattutto, il grande sviluppo dei settori digitali e degli acquisti online. Questi passi avanti si sono tradotti nell’utilizzo via via sempre maggiore di piattaforme di pagamento, di streaming o di messaggistica. Durante le chiusure dettate dalla pandemia, infatti, gli utenti hanno imparato a vivere una diversa normalità fatta di transazioni online e di meno contatto con le persone. Negli Stati Uniti e, in modo sempre più dirompente, anche in Italia e in Europa si sta facendo strada PayPal. Si tratta di una piattaforma che si offre come intermediaria dei pagamenti effettuabili online ed è riconosciuta universalmente come sicura e libera da ogni problema di furto di dati o di identità.

La sua fama è oggi giustificata dalla possibilità di acquistare qualsiasi bene o servizio in tutta sicurezza, senza mai dover temere di venir truffati o raggirati e questo è vero anche per il mondo del gambling. Difatti, proprio parlando di casinò, possiamo dire che PayPal si è imposta anche in quel settore, offrendo a giocatori la sicurezza di transazioni pulite. Vi lasciamo qui di seguito una breve lista dei casino PayPal.

Attualmente, si può scegliere di pagare tramite PayPal o di aprirsi direttamente un conto sul quale depositare, inviare o ricevere denaro. Tutto ciò avviene attraverso un’applicazione dedicata disponibile per smartphone e tablet sia Android che Apple. Ed è proprio dell’applicazione che abbiamo deciso di parlarvi quest’oggi. Infatti, PayPal ha annunciato che verrà realizzata una nuova e più ampia app che, per tipologia di servizi, potrà assomigliare alle cinesi WeChat e Alipay o all’indiana Paytm. La nuova applicazione è stata già ribattezzata “Super App” dal CEO dell’azienda, Dan Schulman. Egli ha parlato di una nuova applicazione ormai pronta che, in brevissimo tempo, verrà implementata e resa disponibile per tutti gli utenti del mondo PayPal.

Tra le nuove funzionalità proposte e pensate per gli utenti vi sono il deposito diretto avanzato, l’incasso degli assegni, gli strumenti di budgeting, il pagamento delle bollette, il supporto per le criptovalute, la gestione degli abbonamenti e la funzionalità acquista ora, paga in seguito. Inoltre, PayPal sta meditando di aggiungere anche una funzione dedicata al mondo dell’e-commerce. Tale idea è scaturita a seguito dell’acquisto di Honey, uno strumento per lo shopping online pagato circa 4 miliardi di dollari. Tutto il nuovo sistema PayPal verrà poi reso disponibile in un’unica app dalla quale sarà anche possibile chattare con gli utenti.

È evidente che si tratti di una rivoluzione, come sostenuto anche dal CEO Schulman che ha detto: “l’ultima volta che ho contato c’erano 25 nuove funzionalità” nella super app. Come vedete, il cambiamento sarà radicale ma non improvviso. Difatti, l’applicazione rilascerà degli aggiornamenti su base trimestrale, di modo da non creare uno shock verso gli utenti. Ad oggi, la società conta ben 403 milioni di account totali attivi di cui solo 11,4 guadagnati nell’ultimo trimestre. Nello stesso periodo ha anche ottenuto 6,24 miliardi di dollari di entrate e ciò è avvenuto anche grazie ad un aumento dei pagamenti effettuati del 40%.