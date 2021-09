Servizio ausili e protesi dell’ospedale Versilia, l’Asl a Uil: “Ci scusiamo con i cittadini per i disagi”

“La nuova organizzazione del servizio ausili e protesi è stata progettata e programmata a partire dal 2017. Da quel momento le nuove regole sono state gradualmente e progressivamente introdotte in tutti gli ambiti territoriali dell’Asl Toscana nord ovest, per ultima la Versilia”, interviene così l’azienda dopo le dichiarazioni della Uil pubblicate sulla stampa riguardo i disagi lamentati da lacuni cittadini.

“ Sono stati smantellati il magazzino e il reparto front office – dichiarava la Uil – che per primo dovrebbe interfacciarsi con le persone. Tagli lineari in nome di un risparmio che diventa disagio per chi avrebbe bisogno di ricevere aiuto: così chi può si rivolge al privato e gli altri restano confinati in un limbo fatto di attese e poche speranze. L’azienda sanitaria deve dare risposte”

“E’ importante ricordare – continua la risposta dell’Asl – che il cambiamento si è reso necessario per uniformare le procedure su tutti i territori, garantire un equo accesso e una maggiore appropriatezza con il conseguente corretto utilizzo di risorse pubbliche. Purtroppo in Versilia si sono verificate alcune coincidenze negative – dice l’Asl – che hanno contribuito a creare, nei confronti di alcuni cittadini, disagi dei quali ci scusiamo”.

“In queste settimane di transizione, dalla vecchia alla nuova organizzazione, che ha preso avvio in piena estate in periodo di ferie e sovraffollamento, è stato anche introdotto il nuovo software gestionale che ha dimostrato di avere alcuni limiti applicativi che stiamo valutando e che vedremo di migliorare. Per questo la direzione ha incaricato i responsabili del percorso di effettuare un attento monitoraggio sulla qualità del servizio e sul rispetto delle clausole contrattuali. L’Azienda sta anche valutando se, in attesa della piena applicazione del nuovo contratto, siano necessarie ulteriori e temporanee azioni di rafforzamento del servizio. Al Versilia, da giorni e in via temporanea, è presente un operatore che ha il compito di raccogliere le istanze, informare l’utenza e monitorare la corretta applicazione delle indicazioni della gara. Allo stesso tempo, stiamo richiamando gli utenti per monitorare i tempi di attesa. Appena saremo in possesso di dati certi applicheremo alla ditta le penali presenti nel contratto di appalto e tutti gli altri strumenti in nostro possesso per garantire un servizio efficiente alla popolazione, nostro obiettivo primario”.