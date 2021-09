Il primo hotel di lusso che accetta Bitcoin si trova in Svizzera

A quanto sembra dalle notizie provenienti da varie parti del mondo, le criptovalute si stanno lentamente affermando nel settore dei pagamenti, per servizi sempre più disparati. Un futuro nel quale si utilizzino le criptovalute correntemente non sembra essere più così lontano e questo lo dimostrano molti eventi che si stanno verificando negli ultimi tempi.

Finora Bitcoin ha interessato soprattutto gli appassionati di informatica e alcune categorie di investitori, come quelli che hanno optato per piattaforme come Crypto Engine, ma a quanto pare è un argomento destinato ad interessare sempre più persone in tutto il mondo.

Una delle ultime notizie riguarda la Svizzera. Per infatti che l’hotel di lusso Chedi Andermatt, di proprietà di Samih Sawiris abbia finalmente aperto alla possibilità, per i suoi clienti, di pagare i servizi offerti tramite Bitcoin. Camere, cibo e servizi di ogni tipo potranno essere pagati con la famosa criptovaluta.

Già 4 anni fa, il proprietario di questo albergo aveva cominciato ad accarezzare questa idea, ma all’epoca erano presenti dei problemi non di poco conto. Infatti a quel tempo le criptovalute avevano ancora un valore troppo oscillante, senza contare il fatto che non c’erano intermediari validi e affidabili a cui rivolgersi.

Adesso le cose sono molto diverse, questo perché le cripto sembrano crescere sempre più sul mercato finanziario e gli intermediari di un certo livello non mancano assolutamente. Sawiris ha quindi finalmente avuto la possibilità di aprire il suo hotel al futuro. Proprio come ha detto il manager dell’hotel stesso, il Chedi Andermatt promette alla propria clientela di offrire tutte le tecnologie volte ad aprire le porte al futuro comprese quelle che riguardano le cripto.

La Svizzera, in questo modo, si conferma tra i paesi maggiormente avanzati nel campo delle criptovalute, ma non è di certo il solo. Vediamo in quali altri paesi è consentito utilizzare queste monete del futuro.

In quali altri paesi è possibile pagare con le criptovalute?

Molti paesi e governi nel mondo stanno facendo grandi passi in avanti per accettare le criptovalute come metodi validi di pagamento. È di poco tempo fa la notizia che El Salvadorha ormai proclamato come seconda valuta utilizzabile all’interno del suo territorio i Bitcoin. Questa notizia ha spinto in alto la criptovaluta in questione e di conseguenza, con un meccanismo a cascata, anche le altre criptovalute minori.

Segue a questa notizia anche quella di Cuba, che sembra essere sempre più convinta a fare un passo in avanti sulla scia di quanto fatto dai vicini di El Salvador. È impensabile che in un territorio complesso e ricco di regole molto stringenti, soprattutto riguardo l’economia, come Cuba si arrivi ad un risultato come quello di El Salvador, ma in ogni caso l’isola è disposta a adottare alcuni pagamenti in Bitcoin. Questo avviene anche proprio per poter aggirare una serie di restrizioni economiche pesanti, ed anche per contrastare il valore troppo variabile della valuta cubana.

Ma non finisce qui. Infatti un’altra notizia piuttosto recente è quella riguardante la società giapponese Japan Railway Group, ovvero una società che gestisce l’intenso sistema ferroviario in Giappone. La società sta infatti pensando di poter consentire il pagamento dei biglietti per viaggiare sui treni in Bitcoin.

In Canada, invece, già da qualche anno è possibile pagare le tasse in Bitcoin. Insomma, la tendenza mondiale sembra essere quella di cominciare a dare più spazio alle criptovalute, e questo sembra spingere l’andamento sul mercato di queste valute sempre più verso l’alto. Cosa che ovviamente fa piacere a tutti gli investitori e ai possessori di criptovalute, molto attenti chiaramente all’andamento di queste sul mercato.