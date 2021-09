Incidente mortale sul lavoro, subito otto ore di sciopero nel distretto del marmo

L’escalation degli infortuni gravi successi nelle cave a Carrara la scorsa settimana è culminata con un infortunio mortale in un piazzale di marmo in Versilia. Per questo i sindacati hanno indetto otto ore di sciopero in tutto il distretto del marmo.

“Non è possibile andare avanti così – dicono FenealUil, FilcaCisl, FilleaCgil Lucca e Massa Carrara – È giusto fermarsi tutti e riflettere. Trovare la forza di continuare a lavorare come se nulla fosse successo non è possibile. Per questo domani (9 settembre, ndr) proclamiamo 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo apuoversiliese“.

“Dopo un periodo positivo – è il commento – la situazione degli infortuni nel settore sta di nuovo precipitando, sicuramente stiamo di nuovo tutti sbagliando qualcosa. Noi vediamo troppi lavoratori fare 2-3 cose contemporaneamente e nei piazzali troppi operai a movimentare carichi pericolosi da soli. Secondo le organizzazioni sindacali è necessario vederci in faccia urgentemente tra datori di lavoro, lavoratori, sindacati, istituzioni e Ausl per trovare soluzioni”.