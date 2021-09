Ripresa del turismo, iniziativa Cgil per informare i lavoratori stagionali

La Filcams Cgil di Lucca al fianco dei lavoratori stagionali. Venerdì (10 settembre) dalle 10 alle 12,30 rappresentanti della sigla sindacale saranno per le strade del centro storico per informare tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano nel settore del turismo e nei settori collegati.

Un’iniziativa che dà seguito a quella del 31 agosto e 1 settembre, quando la Filmcams Cgil è andata sulle spiagge della Versilia per incontrare i tantissimi lavoratori del settore e fornire loro informazioni. “Ci siamo messi a disposizione – si legge in una nota del sindacato – per qualunque esigenza riguardante il loro lavoro. Poiché la stagione turistica non riguarda solo la Versilia, ma anche il centro storico di Lucca, vogliamo metterci a disposizione ed informare tutti i lavoratori che operano in città nei pubblici esercizi, negli alberghi o altre strutture ricettive e nei negozi“.

“La nostra iniziativa – va avanti il sindacato – assume maggiore importanza quest’anno. Infatti, nonostante l’emergenza Covid, i dati delle presenze ci dicono che la stagione è stata ottima e che ci sono stati tantissimi turisti anche stranieri. I dati Inps delle assunzioni stagionali fatte a maggio confermano questo trend. Infatti le assunzioni stagionali risultanti a maggio 2021 sembrano essere circa il doppio di quelle del 2019 (pre-Covid) nello stesso periodo. Questo dato smentisce la polemica strumentale sulla indisponibilità dei lavoratori alle assunzioni stagionali, ma ci dice anche che l’occupazione nel settore si sta sempre più precarizzando. Per questo la nostra presenza, per questo la necessità di intercettare i lavoratori e di accompagnarli soprattutto nella conoscenza dei loro diritti”.