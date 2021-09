Fedeltà al lavoro, riconoscimenti alle imprese con più di 60 anni di attività

Domani (11 settembre) alle 10 nel giardino di Villa Bottini in occasione della cerimonia di premiazione della Fedeltà al lavoro e del progresso economico, saranno premiate anche le aziende storiche che hanno più di 60 anni di attività e le imprese che si sono particolarmente distinte nell’ambito dell’incremento all’occupazione e per la tutela dell’ambiente.

La cerimonia si concluderà con la consegna dell’attestato di maestro artigiano a Orna Bachar, dell’impresa Restauri tappeti d’arte di Pietrasanta. Un riconoscimento attribuito dalla Camera di Commercio, previo parere della commissione regionale per l’artigianato della Toscana, per la valorizzazione di specifiche competenze e la creazione di nuove opportunità di lavoro sul territorio tramite l’insegnamento dei mestieri nelle “botteghe scuole”, cioè i laboratori dei maestri artigiani stessi.

Nelle Botteghe Scuola il maestro artigiano insegna, trasferisce le proprie capacità. Gli allievi acquisiscono competenze legate alla tradizione o all’arte del nostro territorio che altrimenti rischierebbero di scomparire a causa della modernità, dell’automazione

Di seguito l’elenco delle imprese storiche e delle imprese che si sono particolarmente distinte per la loro attività

Premi per essersi distinti

M.A.I.O.R. srl per l’incremento dell’occupazione, Ceragioli Costruzioni srl per l’incremento dell’occupazione e per la tutela ambientale

Imprese storiche con più di 60 anni di anzianità

Giuliano Bianchini da 61 anni coltivatore diretto a Pietrasanta, Marcello Tartarelli di Tartarelli A. & C. sas da 61 anni commercio al dettaglio di articoli casalinghi, cristallerie e vassellame a Seravezza, Mario Maggi da 62 anni coltivatore diretto a Camaiore, Andrea Satti da 62 anni vendita carni e salumi al dettaglio a San Romano in Garfagnana, Giuseppe Pieretti da 62 anni coltivazione di verde ornamentale e coltivazione di cereali a Capannori, Stefania Lencioni da 63 anni commercio al dettaglio di frutta verdura bevande a Capannori, Farmacia Lupetti di Antonella Lupetti da 64 anni farmacia a Pieve Fosciana, Contrucci Costruzioni s.r.l. da 65 anni impresa di costruzioni edile specializzata in ristrutturazione e restauri civili sacri e non a Bagni di Lucca, Annunziata Lolita Bonfigli da 66 anni bar e gelateria a Pietrasanta, Luigi Angelini da 67 anni macelleria a Pieve Fosciana, Consuelo s.n.c. di Clara Pieroni e c. da 67 anni ristorazione a Pieve Fosciana, Alfredo Stanghellini da 67 anni azienda agricola a Capannori, F.lli Nutini srl da 69 anni macellazione e lavorazione carni a Coreglia Antelminelli, Cooperativa Agraria S. Cassiano da 73 anni commercio al dettaglio mangimi per animali, attrezzi agricoli e da giardinaggio, articoli di ferramenta e mesticheria, piante, parti di piante e prodotti sementieri a Lucca, Bagno Umberto di Enrica Bianchi & c. Sas da 74 anni stabilimento balneare a Forte Dei Marmi, Ripari di Cesare Ripari e c. snc da 80 anni tipografia a Altopascio. Claudio di Romana Massari e figli snc da 84 anni commercio al minuto di generi alimentari di qualsiasi genere, prodotti gastronomici, ristorante a Camaiore, Alma Galanti da 88 anni tessile e abbigliamento a Gallicano, Oreficeria Ghiselli snc di Paolo e Paola Tomei da 89 anni commercio al dettaglio di oreficeria orologeria argenteria a Lucca, Cooperativa agricola e di consumo di Guamo da 94 anni supermercato a Capannori, Azienda agricola Sant’Alessio società agricola di Angelo Francesconi & Figli da 104 anni vivaismo a Lucca, Gino Rocchi da 149 anni alimentari, norcineria e salumi a Capannori.