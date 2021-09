Fondazione Crl, riaperto il bando generico per contributi a enti e associazioni

Ci sarà tempo fino al 15 ottobre per presentare nuove domande per il Bando generico della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.

L’ente di San Micheletto ha infatti deciso di mettere in campo ulteriori risorse riaprendo il bando – già presentato in primavera – per un mese, durante il quale potranno essere inviate domande di contributo motivate esclusivamente da particolari situazioni di necessità o urgenza. I contributi andranno a finanziare interventi nei settori per i quali nel 2021 erano stati proposti bandi specifici adesso chiusi, consentendo dunque a enti e associazioni che si trovano di fronte a una necessità immediata, di presentare la propria richiesta.

La procedura online di presentazione delle domande è disponibile sul sito fondazionecarilucca.it. Il modulo, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati, dovrà in seguito essere inviato alla mail interventi@fondazionecarilucca.it oppure alla mail interventi.fondazionecarilucca@pec.it.