Come eliminare la concorrenza usando le t-shirt personalizzate

Sei alla ricerca dello strumento di marketing perfetto per annientare la concorrenza?

Magari ti sembrerà strano, ma ti assicuro che le t-shirt personalizzate sono un mezzo molto potente per posizionarsi al primo posto nella mente del cliente.

Pensaci bene.

In un mondo totalmente incentrato sul digitale, i clienti sono talmente bombardati da messaggi promozionali sugli schermi che ormai quasi non li notano più.

Banner chiusi in un nanosecondo e zapping in televisione al primo accenno di uno slogan.

Ormai sono degli esperti di salto alla pubblicità!

Ecco perché il marketing tangibile, come quello delle t shirt personalizzate torna ad essere fondamentale nella strategia di marketing delle aziende di successo.

Perché la brand awarness ti aiuta ad essere il numero 1

Il lavoro su definizione e sviluppo del brand è fondamentale per ogni azienda, soprattutto nel mercato moderno.

Migliorare la consapevolezza del brand significa cercare di posizionarsi al primo posto nella mente del cliente per un particolare prodotto o servizio. Che tradotto in parole semplici vuol dire che sarai la prima azienda a venirgli in mente quando ne avrà bisogno (e questo significa più contatti e più potenziali vendite).

Il digitale ci ha aperto le porte del mondo della pubblicità e lo ha reso disponibile a basso costo.

Allo stesso tempo però la concorrenza è cresciuta enormemente e farsi notare tra una miriade di imprese è diventato davvero complicato.

Anche più.

Riuscire ad attrarre l’attenzione di nuovi clienti sembra quasi una missione impossibile!

Ecco perché se vuoi fare una buona strategia di marketing, devi integrare degli elementi che ti aiutino a differenziare il brand. Ed ecco perché le ultime tendenze in questo settore spingono verso un approccio sempre più fisico e personale con i clienti.

Per posizionarti nelle loro menti devi cercare di essere presente nella loro vita quotidiana oltre che sui loro schermi.

In quest’ottica le t-shirt personalizzate sono imbattibili perché sono un capo d’abbigliamento presente in tutti gli armadi del mondo, senza distinzioni di razza, genere o età.

Le magliette personalizzate stimolano il passaparola

Il passaparola resta lo strumento di marketing più potente al mondo.

Perché?

Tu ti fidi più di un testimonial o di un amico?

Siamo talmente sommersi dalla pubblicità che non ci crediamo più, ci sembra tutto finto.

Il suggerimento di qualcuno simile a noi invece ci sembra più credibile. Anche la recensione di uno sconosciuto che ha acquistato il prodotto dei nostri sogni, ha più valore del consiglio di una persona che è pagata per darcelo.

Per questo motivo dovresti usare qualsiasi mezzo per stimolare i feedback positivi sulla tua azienda e le t-shirt personalizzate sono uno strumento davvero utile.

Già il solo fatto che un cliente soddisfatto le indossi nella sua vita quotidiana significa che si rivede nei valori espressi dal tuo marchio. Oltre a rafforzare il legame con i tuoi clienti affezionati poi, le magliette personalizzate sono un ottimo metodo per generare curiosità in chi le vede indossare ad amici o parenti.

E questo è il tipo di passaparola che ti aiuterà a crescere.

Distinguiti grazie alla visibilità dei micro influencer

Includere l’utilizzo di gadget personalizzati in una collaborazione con gli influencer è sempre un’ottima scelta.

Il principio è simile a quello del passaparola.

Il cliente che stima e segue sui social qualcuno che indossa abiti brandizzati dalla tua azienda, sarà certamente influenzato nelle sue scelte d’acquisto.

Ovviamente per essere efficaci le campagne devono essere autentiche e il micro influencer deve inserire in modo naturale i gadget personalizzati nella sua quotidianità. Ecco perché nel processo di scelta della persona che rappresenterà il tuo brand, dovresti dare più valore all’attinenza di ciò che fa con la tua azienda che al numero di followers.

Racconta i tuoi valori grazie al coobranding

Se vendi pannelli solari, la tua azienda è focalizzata sulla sostenibilità.

Una buona campagna di marketing, ad esempio, potrebbe includere la sponsorizzazione di associazioni che ripuliscono le spiagge.

Il tuo logo in bella vista sulla magliette dei volontari, sarebbe notato da persone che condividono con te lo stesso amore per l’ambiente.

Conclusioni

Il segreto per attirare l’attenzione e sbaragliare la concorrenza è mettere in campo una strategia opposta rispetto ai tuoi competitors.

Loro puntano tutto sul digitale, tu torna al marketing che il cliente può toccare.

Recentemente gli esperti hanno iniziato a parlare di “umanizzare il brand” e “human marketing” proprio perché le tendenze parlano chiaro: le persone vogliono aziende autentiche cha sappiano stare al loro fianco.

Figuriamoci dove potrebbe arrivare un’azienda che riesce a stargli addosso con i suoi gadget.