Lutto nel mondo dell’artigianato per la morte di Raffaello Di Grazia

E’ lutto nel mondo dell’artigianato per la scomparsa di Raffaello Di Grazia. 69 anni, è stato per tanto tempo punto di riferimento in Confartigianato imprese di Lucca.

“Persona umile e mite – spiegano da Confartigianato – è stata un punto di riferimento per centinaia di artigiani ai quali teneva la contabilità con competenza, serietà, professionalità e con quel modo di fare che si faceva apprezzare da tutti. Caro Raffaello, ci mancherai, come ci è mancata in questi ultimi anni la tua presenza e la grande disponibilità che hai sempre dimostrato verso i colleghi nell’aiutarli quando si trovavano in difficoltà. Il presidente, il direttore, il Consiglio generale e la giunta unitamente ai colleghi tutti ed ai tanti artigiani che ti hanno conosciuto ti salutano dal profondo del cuore”.