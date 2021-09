Ecologica e personalizzata: ecco perché la shopper di carta piace così tanto

Se stai pensando ad una soluzione eco-friendly, originale e personalizzata per promuovere la tua attività, la shopper di carta è la risposta adatta. Non a caso a Lucca dall’inizio del 2021, anno in cui sono state vietate le buste di plastica, tantissimi negozi ed aziende hanno deciso di virare sulle shopper di carta, da distribuire ai loro clienti ma anche da usare come simpatici gadget.

Le buste di carta possono essere personalizzate e sul sito www.mistershopper.it è possibile richiedere anche l’inserimento di clichè/incisioni per un prodotto finale ancora più originale e di grande appeal.

Una scelta ecologica

Le shopper di carta rappresentano una scelta ecologica che apporta una serie di benefici all’ambiente circostante, ma anche all’azienda.

Oggi tra le tematiche più sentite c’è il rispetto per l’ambiente, soprattutto per le pessime condizioni in cui versa il nostro pianeta. Si tratta innanzitutto di una questione etica: in un’epoca di profondi sconvolgimenti climatici ognuno deve fare la sua parte, quindi utilizzare borse di carta in luogo di quelle di plastica è sicuramente un’azione virtuosa a beneficio del pianeta. Tonnellate di plastica finiscono ogni anno in mare, provocando una gravissima alterazione dell’ecosistema marino. Non dimentichiamoci che i pesci degli oceani, che ingurgitano le microplastiche, sono gli stessi che poi finiscono sulle nostre tavole.

Secondariamente va considerato il positivo ritorno d’immagine per l’azienda. I consumatori tendono a vedere di buon occhio le aziende eco-friendly che adottano politiche green finalizzate a preservare il pianeta. Soprattutto in Toscana c’è una forte sensibilità verso la tutela dell’ambiente, come dimostrano recenti sondaggi.

La carta è inoltre un materiale riciclabile e decisamente più resistente rispetto alla plastica. Questo significa poter dare un bel taglio ai costi, riciclando la carta più volte, e ridurre significativamente l’impatto ambientale.

Usare sacchetti di carta è quindi una scelta ecologica, virtuosa e vantaggiosa dal punto di vista del marketing.

Shopper di carta: il tuo brand sempre in movimento

Essere visibili oggi è la cosa più importante per un brand. Le strade per aumentare la propria visibilità sono tante: campagne di marketing online sui social network, spot in radio, volantinaggio o affissioni di cartelloni su strada. Tutti sistemi sicuramente validi, ma che richiedono comunque investimenti importanti.

C’è un sistema molto più semplice ed economico per portare il proprio brand in giro: le borse shopper. La cosa divertente è che saranno proprio i clienti i migliori testimonial del tuo brand, poiché porteranno le tue borse con tanto di logo in giro per le città: nei centri commerciali, nei bar, nei ristoranti ecc.

Puoi dare le shopper ai tuoi clienti per riporre i prodotti acquistati o regalarle come gadget aziendali.

Ora che conosci le potenzialità delle shopper, devi capire come personalizzarle secondo le tue finalità, i tuoi obiettivi e la tipologia di business che tratti.

Hai aperto da poco un negozio a Lucca e cerchi un modo rapido per pubblicizzarlo quanto più possibile? In tal caso ti consiglio di scegliere una grafica che metta in risalto il logo ed i colori, preferibilmente con una frase accattivante in grado di attirare l’attenzione.

Devi invece promuovere saldi oppure promozioni speciali? Allora usa una grafica accattivante che evidenzi le percentuali di sconto e le date di inizio e fine dei saldi.

Da considerare attentamente anche la tipologia di clientela ed i prodotti che commercializzi. Hai aperto un negozio di abbigliamento sportivo? Allora è consigliabile usare shopper che puntano soprattutto alla praticità con uno stile eccentrico e sbarazzino. Hai una sartoria per uomo? In tal caso la shopper deve essere raffinata ed elegante, magari con risvolti interni e cordini in tessuto per conferire uno stile minimal chic.

Occhio anche alle dimensioni ed al peso dei prodotti che vanno inseriti all’interno delle shopper. Per prodotti pesanti opta per shopper più resistenti, per prodotti leggeri vanno bene anche shopper con una tipologia di carta più fine.