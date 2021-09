Incentivare un equilibrio tra tempi di lavoro e famiglia e una nuova cultura della gestione delle risorse umane, lavorando nella direzione della parità fra uomo e donna. Nasce con questi obiettivi il corso di alta formazione, gratuito, destinato ad aziende ed enti, per formare un gruppo di specialisti chiamato a diffondere dentro i luoghi di lavoro la cultura del bilanciamento dei tempi di vita familiare e lavorativa.

A presentare gli sviluppi del progetto oggi (20 settembre) sono stati Maria Teresa Leone, consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, Rita Matano, responsabile scientifica del progetto e il presidente della Provincia Luca Menesini.

“Lucca family net – afferma Menesini – rappresenta un significativo passo in avanti nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sia fronte dei diritti nella strada definita dall’Unione Europea all’interno del Pnrr, che su quello della parità di vita fra uomo e donna. È un percorso formativo per realizzare in primo luogo un cambiamento culturale”.

Parole condivise da Maria Teresa Leone, che aggiunge: “Il progetto Lucca family net vuole creare le condizioni per realizzare un forte cambiamento culturale sul territorio, attraverso la formazione di specialisti capaci di diffonderlo nei loro luoghi di lavoro. Il percorso di alta formazione è gratuito, grazie a un finanziamento nazionale che permetterà con un cofinanziamento di accogliere più richieste possibili. Un progetto importante e di spessore – conclude la consigliera provinciale.

“Progetto – continua la dottoressa Rita Matano, responsabile scientifica del progetto – che tocca un argomento di attuale, legato alle politiche del welfare territoriale e delle pari opportunità. Una buona conciliazione fra tempi di vita e lavoro, infatti, interviene nella qualità e nel benessere dei cittadini e incentiva la crescita della donna nelle organizzazioni di lavoro. Interviene inoltre nelle politiche demografiche del territorio e nella creazione di posti di lavoro migliori dal punto di vista qualitativo, e crea servizi legati alla persona e all’imprenditoria femminile. Con Lucca family net – prosegue la dottoressa – la provincia ha declinato la conciliazione sia in una valenza sociale che economica, per incidere nelle dinamiche di crescita futura del territorio e intervenire strutturalmente nelle organizzazioni di lavoro sia pubbliche che private. L’obiettivo è rispondere in modo strutturato e innovativo alle sfide della contemporaneità”.

Il corso di alta formazione è un passo concreto, un volano utile per sensibilizzare comuni, aziende, associazioni e terzo settore che la Provincia di Lucca mette in atto, aperto a tutte e tutti coloro che intendono contribuire allo sviluppo di una cultura del rispetto del rapporto tra tempi di vita e di lavoro sul territorio provinciale. Serve infatti a formare un gruppo di specialisti chiamato a diffondere una cultura organizzativa family friendly e per offrire nuove competenze al personale già inserito nell’organizzazione.

Tempi e modalità di iscrizione – massimo 50 partecipanti – saranno comunicati quanto prima.

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Lucca allo 0583 417773.

In questo percorso formativo verranno proposti contenuti sulle tematiche della conciliazione secondo un’ottica di genere, di welfare territoriale, di benessere organizzativo e individuale, sul management aziendale di welfare, sul tema dello smart working, così attuale, e sulla certificazione Family Audit, lo strumento manageriale che si occupa di adottare gli standard più appropriati per il bilanciamento della vita lavorativa con la vita familiare dei lavoratori, che è il cuore e l’obiettivo del progetto.

Oltre a condividere testimonianze di persone che operano in enti che hanno da anni adottato questa certificazione, durante la formazione sarà possibile confrontarsi con esperti a più livelli e su più tematiche, per individuare il percorso migliore per la propria realtà lavorativa, sia come dipendente sia come manager, sia privata sia pubblica.

Oltre alla promozione e sensibilizzazione delle best pratices riconosciute a livello nazionale ed internazionale sul tema della conciliazione lavoro/famiglia, al percorso intrapreso sulla certificazione Family Audit e alla formazione di un gruppo di specialisti di cultura organizzativa family friendly attraverso il corso di formazione in partenza, il progetto Lucca Family Net prevede come prossimo passo l’emissione di un bando rivolto agli enti pubblici e privati, aziende di tutte le dimensioni e ambiti economici compreso le organizzazioni del terzo settore per l’attuazione di una sperimentazione provinciale mirata alla promozione di una nuova cultura di gestione delle risorse umane. Il bando serve a selezionare soggetti che beneficeranno di un contributo per la realizzazione del percorso di certificazione.

La Provincia di Lucca ha intrapreso da tempo il percorso di introduzione di queste politiche nei propri ambienti di lavoro attraverso la certificazione Family Audit e grazie al finanziamento biennale reso disponibile dal dipartimento delle politiche per la famiglia della presidenza del consiglio dei ministri.

Ulteriori informazioni sul sito https://www.provincia.lucca.it/familynet