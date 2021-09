È tempo d’investire in orologi di lusso

Oro, diamanti o la nuova frontiera delle criptovalute: in tempi incerti tutti sono a caccia dell’investimento giusto che tenga al sicuro i risparmi e faccia incrementare negli anni il valore del capitale investito. Ma se i tradizionali “beni rifugio” come l’oro e il classico mattone non hanno più l’appeal di un tempo, c’è un settore che vive un momento magico attirando l’attenzione di un numero sempre crescente d’investitori. Stiamo parlando dell’orologeria di lusso che a dispetto della crisi e grazie anche all’espansione dei canali digitali si conferma il nuovo trend degli investimenti. Da molti considerati niente più che accessori moda od oggetti di nicchia riservati a collezionisti e super ricchi, gli orologi di lusso grazie alla crescita di valore che possono acquisire nel tempo, sono entrati a far parte della lista degli investimenti su cui puntare per vedere crescere il proprio capitale.

L’online fa volare il mercato degli orologi di lusso

Un orologio è molto di più di un semplice segnatempo. Un orologio di lusso è espressione di stile e personalità, ma perché diventi anche un investimento con una prospettiva di crescita costante, prima dell’acquisto è fondamentale prendere in considerazione una serie di fattori che faranno la differenza nella futura rivalutazione del prezzo. Per i collezionisti, ad esempio, l’esclusività e la rarità di un modello, oltre ovviamente il periodo di fabbricazione, sono le caratteristiche principali perché un orologio possa moltiplicare il suo valore. Inutile quindi seguire mode effimere destinate a svanire nel giro di qualche mese, meglio invece scegliere modelli di marchi storici di alta gamma come gli Orologi TAG Heuer o in alternativa puntare su brand indipendenti ancora poco conosciuti ma ricercatissimi dai collezionisti. Anche per gli orologi, infatti, vale la regola per cui tutto ciò che ha una disponibilità limitata, è garanzia di rivalutazione. Gli orologi di lusso però sono anche oggetti tangibili, con un valore intrinseco dovuto alla complessità della loro meccanica e ai materiali utilizzati. Per questo, così come succede per gioielli e opere d’arte, orologi di altissima gamma con finiture in oro e diamanti, cristallo zaffiro e movimento meccanico, vedranno incrementare maggiormente le loro quotazioni. Ma dove acquistare orologeria di lusso? Grazie a piattaforme web come Chronext.it , oggi è possibile acquistare e vendere orologi di lusso in totale sicurezza e con la garanzia rilasciata da maestri orologiai certificati. Da TAG Heuer a Rolex, da Breitling a Omega, da Hublot a IWC e Patek Philippe, Chronext offre oltre 7000 modelli dei più famosi marchi di orologeria confermandosi il punto di riferimento di tutti gli appassionati degli orologi di lusso.

Investire in orologi di lusso: un trend in costante crescita

Da sempre sinonimo di eleganza e status symbol, gli orologi di alta gamma rappresentano sempre più un investimento su cui puntare. A dimostrare lo stato di salute del settore orologeria di lusso, sono le aggiudicazioni record registrate nel 2020 dalle grandi case d’asta internazionali online. E se è vero che non tutti gli orologi arriveranno alla strabiliante quotazione di 6 milioni di euro raggiunta da un rarissimo Patek Philippe del 1954, c’è da scommettere che gli investimenti in orologi daranno nel futuro ancora grandi soddisfazioni.