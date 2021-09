Spedire pacchi in Spagna: facile e conveniente con Ecoparcel

Terra vivace, “frenetica” e affascinante, la Spagna è un paese che da sempre attira giovani e studenti di tutto il mondo, desiderosi di trasferirsi o di fare un’esperienza di studio o di lavoro nella Penisola Iberica.

Non è quindi raro che, per un motivo o per l’altro, ci si trovi nella necessità di dover spedire un pacco in Spagna; può trattarsi di un regalo che si desidera far recapitare a un amico o a un parente in occasione del compleanno, di documenti che devono essere consegnati in maniera sicura a un’azienda di Madrid o di Valencia o, ancora, di una merce, venduta tramite un marketplace, che si vuol far arrivare al più presto all’acquirente.

Le ragioni per le quali inviare pacchi in Spagna sono quindi moltissime ma, molto spesso, quando si deve spedire qualcosa nella Penisola Iberica non si sa come fare e, soprattutto, si temono tempi di consegna troppo lunghi e costi di spedizione elevati.

Se, da un lato, è infatti vero che oggi esistono molti servizi di spedizione per la Spagna, dall’altro, lo è anche il fatto che non tutti sono in grado di assicurare né tempi di consegna veloci e puntuali né tariffe competitive e adatte a tutti i tipi di budget.

Trovare un servizio di spedizione di pacchi e colli per la Spagna che sia capace di garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo non è dunque semplice, per questo è fondamentale scegliere l’azienda giusta, ovvero quella in grado di assicurare al cliente velocità, qualità, puntualità e convenienza.

Ecoparcel: l’azienda giusta per le tue spedizioni in Spagna

Velocità e qualità delle consegne e prezzi low-cost e competitivi sono le caratteristiche che hanno permesso a Ecoparcel di divenire un punto di riferimento per tutti coloro che hanno la necessità di inviare pacchi in Spagna.

Grazie a una rete di consegne capillari, rapide e ben organizzate, costruita avvalendosi della collaborazione delle migliori aziende del settore delle spedizioni, la Ecoparcel è oggi in grado di gestire in maniera sicura e celere ogni tipo di spedizione per la Spagna, proponendo sempre ai propri clienti la migliore soluzione sia in termini di tempistiche che di costo.

Con un semplice click e in pochi minuti è infatti possibile ricevere un preventivo personalizzato e avvalersi di una serie di servizi aggiuntivi che renderanno la spedizione ancora più semplice!

Con Ecoparcel, infatti, è non solo possibile visionare i costi dei migliori corrieri, così da poter scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze, ma anche usufruire del servizio di ritiro presso il proprio domicilio e di una copertura assicurativa gratuita pari a 100 Euro.

Per rendere ancora più sicure tutte le spedizioni di pacchi per la Spagna, Ecoparcel dà la possibilità al cliente di monitorare il proprio collo grazie a un moderno servizio di tracking, mentre se si ha l’esigenza di far recapitare il pacco in tempi davvero stretti, per le grandi città spagnole è altresì disponibile un servizio di consegna “express”, con tempi di recapito da 1 a 3 giorni.

Per quanto concerne i tempi di spedizione e consegna molto dipende dal paese dal quale si spedisce e dai servizi disponibili ma in linea di massima le tempistiche oscillano dai 3 ai 5 giorni mentre per quanto riguarda i prezzi con Ecoparcel è possibile spedire un pacco in Spagna a partire da 11.99 Euro.

Scopri di più su ecoparcel.eu.