Jam Academy, al via i corsi di studio di musica d’insieme per adulti

Aperti all’istituto Jam academy di Lucca (clicca qui) i corsi di musica d’insieme per adulti. Jam Academy offre uno spazio unico dedicato esclusivamente all’esperienza di suonare musica in gruppo, anche per neofiti. I gruppi sono coordinati dal team di docenti Jam Academy e vengono affrontati temi e brani rock, pop, blues e funk per chitarra, basso, batteria, canto, pianoforte e tastiera, sax.

All’indirizzo le informazioni sui corsi e sulle iscrizioni: se effettuate entro il 30 settembre si potrà usufruire di uno sconto del 10 per cento.