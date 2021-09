Tari, prorogata la scadenza per richiedere le agevolazioni

È stata prorogata al 10 ottobre la scadenza per la richiesta di abbattimento della parte variabile della Tari da parte delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti della pandemia nell’anno 2021.

La manovra di sostegno si rivolge alle categorie commerciali e artigianali più colpite dagli effetti della pandemia da Covid19: ristoranti, trattorie, osterie e pub, ma anche alberghi con e senza ristorante, bar, caffè e pasticcerie, cinema e teatri e, in generale, tutti i settori del commercio al dettaglio, dell’artigianato, della promozione turistica e culturale, discoteche e night club, autosaloni e autofficine, negozi di parrucchieri, barbieri ed estetisti. In questi casi, quindi, tutte le utenze non domestiche che nel 2021 sono state costrette a chiusure obbligatorie o a riduzioni del proprio esercizio potranno beneficiare della manovra di abbattimento della parte variabile della tariffa dell’anno 2021.

Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo ricevuto in allegato alla fattura di saldo dell’anno 2021 e inviarlo a Sistema Ambiente: per email tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it o posta o a mano.