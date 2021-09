Tourism for Fashion, alla Fondazione Campus l’open day del corso di specializzazione

Un open day di presentazione del corso Its Tourism for Fashion. Si terrà giovedì (30 settembre) alle 15 per i giovani diplomati, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, e famiglie che potranno prendere parte alla giornata organizzata alla Fondazione Campus di Lucca in via del Seminario Prima, 790.

Per l’occasione sarà presentata l’offerta formativa del corso: il tecnico superiore per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale della moda, una soluzione alternativa all’Università che consente un più rapido accesso al lavoro. Un corso di specializzazione che si caratterizza per lo stretto coinvolgimento delle imprese e di professionisti in tutte le fasi del processo formativo. Sarà possibile prendere parte all’open day sia a distanza, accedendo mediante la piattaforma Zoom, sia in presenza. Per poter partecipare sarà necessario aderire, per entrambe le modalità, iscrivendosi al seguente link.

Il corso sarà presentato da Enrica Lemmi, direttrice dello stesso e direttrice dell’Accademia del turismo di Fondazione Campus. Seguiranno i saluti di Ilaria Vietina, assessora alle politiche formative, alle politiche di genere e alla continuità della memoria storica del Comune di Lucca. Lucia Benvenuti, coordinatrice del progetto illustrerà i contenuti del corso, con il supporto di un diplomato Its che racconterà la sua esperienza. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Fondazione fondazionetab.it e mitacademy.it.