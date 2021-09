Supermercati più economici nel 2021: la nuova inchiesta di Altroconsumo

Puntuale come ogni anno, è stata pubblicata la nuova inchiesta di Altroconsumo che analizza i prezzi dei vari supermercati e discount italiani. L’obiettivo è permettere alle famiglie di capire quale sia l’opzione più economica, perché si sa: i prodotti alimentari rappresentano una delle voci di spesa che incidono maggiormente sul budget familiare. Vediamo allora dove conviene fare la spesa nel 2021 per risparmiare, partendo dai discount per poi passare ai supermercati.

Eurospin e Aldi i discount più economici

Per quanto riguarda la spesa mista, che comprende prodotti alimentari di marca e non, al primo posto della classifica di Altroconsumo troviamo Eurospin. Questo discount è dunque il più conveniente per coloro che preferiscono acquistare alcuni cibi di qualità ma che non rinunciano nemmeno alle sottomarche. Va detto poi che la catena propone periodicamente degli sconti davvero molto interessanti: in molti ormai vanno a cercare le offerte Eurospin su VolantinoFacile prima di recarsi in negozio. Questo consente di risparmiare ancora di più e alla fine del mese si nota la differenza a livello di budget residuo!

Per quanto invece riguarda la spesa economica, che esclude quindi i prodotti di marca, al primo posto nella classifica di Altroconsumo troviamo Aldi. Questo discount è dunque quello meno caro per coloro che non sono interessati ai generi alimentari di prima scelta ma preferiscono piuttosto risparmiare il più possibile e si accontentano delle sottomarche.

Famila, Esselunga e Conad i supermercato più economici

Se andiamo invece a vedere quali sono i supermercati (non discount quindi) più economici d’Italia, nella classifica di Altroconsumo troviamo Famila al primo posto per chi preferisce la spesa mista. Anche in tal caso, le offerte abbondano tutto l’anno e si possono dunque concludere dei veri e propri affari consultando i volantini prima di andare in negozio.

Per chi non è interessato ai prodotti di marca ma preferisce il supermercato al discount invece l’insegna Esselunga rimane quella più conveniente, in grado tra l’altro di offrire un’ampia varietà di scelta da tale punto di vista.

In quanto ai private label, Conad vince tra tutti i supermercati grazie ai numerosi prodotti a marchio commerciale che permettono di risparmiare senza rinunciare alla qualità. Infine, per chi non è interessato ad acquistare generi alimentari di sottomarca ma rimane fedele ai brand più famosi, il supermercato in cui si spende meno è Carrefour.

Importanti differenze di prezzo nelle città italiane

Importantissime differenze di prezzo sono state segnalate inoltre tra le varie città italiane: anche nello stesso supermercato, i costi variano in modo davvero significativo. I punti vendita della Penisola che Altroconsumo ha valutato come più economici in assoluto si trovano a Rovigo, Brescia (supermercato Rossetto) e Vicenza (Emisfero). Quelli al contrario più cari sono a Bologna, Ravenna (entrambi Sigma), Roma (Elite e Doc) e Pavia (Unes).

È dunque innegabile che al di là della catena a fare una grande differenza sia anche la città in cui va a fare la spesa. Con qualche attenzione e consultando i volantini con le offerte del momento tuttavia si riesce sempre a risparmiare, in tutta la Penisola.